Enligt dokument från det amerikanska justitiedepartementet har den svenske medborgaren utlämnats från Thailand till USA efter att han gripits i Thailand i juni. Mannen är misstänkt för två former av bedrägeri och penningtvätt med avseende på den verksamhet han misstänks ha bedrivit sedan 2006 och som gått ut på att lura personer att investera i guld och kryptovalutor, rapporterar The Next Web.

Svensken och hans företag åtalades i sin frånvaro tidigare i år i USA. Enligt åtalet misstänks han för att ha bjudit in investerare att köpa andelar i verksamheten mot en framtida utbetalning i guld. Men pengarna användes aldrig till att köpa guld utan har placerats i fastigheter i Thailand och inga utbetalningar har gjorts till köparna.

Mannen anklagas också för att ha erbjudit andelar i guld för 98 dollar per andel. Enligt den åtalade svensken skulle investerarna få tillbaka 1,14 kilo guld, vilket kan tyckas vansinnigt då guldvärdet vid tillfället stod i 47 000 dollar för samma mängd guld.

Svensken misstänks även för att ha använt en sajt för att få investerare att investera i olika kryptovalutor som bitcoin. Enligt det amerikanska justitiedepartementet har svensken lurat fler än 3750 offer på över elva miljoner dollar.

