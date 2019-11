För tillfället byggs 5g-nätet ut runt om i världen och ett av företagen som har mest att tjäna på utbyggnaden är amerikanska Qualcomm som bland annat tillverkar 5g-modem till mobiltelefoner.

Qualcomm räknar med att utrullningen av 5g-nätet kommer gå snabbare än utrullningen av 4g-nätet. Som en följd kommer det att säljas mellan 175 och 225 miljoner mobiltelefoner med 5g-modem under 2020, minst 450 miljoner under 2021 och minst 750 miljoner under 2022 enligt företagets prognoser.

Enligt Qualcomm är det bland annat den ökade kommersialiseringen i Kina och nya chipp som klarar av flera saker samtidigt som ligger bakom den snabba utrullningen, rapporterar Zdnet.

Qualcomm tillverkar inte enbart komponenter för mobiltelefoner, utan även chipp för pekplattor, datorer och andra uppkopplade prylar. Sålunda räknar företaget med att omsättningen stiger under den närmaste femårsperioden.

