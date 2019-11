En analys av platsannonser under de senaste fem åren på jobbsajten indeed.com i USA visar att efterfrågan på utvecklare som kan Python, och av folk som kan AWS, ökar explosionsartat. Det är den mest slående trenden över de fem senaste åren.

Efterfrågan på Pythonutvecklare speglar även språkets ökande popularitet bland utvecklare. Undersökningar, bland annat från Github, visar att Python är på god väg att bli det mest populära programmeringsspråket av dem alla, skriver ZDNet.

Sedan september 2014 har omnämnande av Python i platsannonserna ökat från åtta procent till 18 procent i september i år. Just nu omnämns samtidigt Java i nästan 21 procent av annonserna och SQL i nästan 22 procent av annonserna. Att Python ökar så starkt anses bero på det ökande intresset för datavetenskap, maskininlärning och AI i allmänhet.

Många uppdaterar till Python 3

Detta förstärks också av floran av tredjeparts-paket och utvecklingsverktyg för Python. Även det faktum att Python 2.x kommer att nå livs ände vid årsskiftet, och att många stora företag och tjänster som Dropbox, Instagram och JPMorgan uppdaterar koden till Python 3.x.

Parallellt med detta ökar efterfrågan på folk som kan AWS. Cirka 14 procent av alla annonser nämner AWS, men även folk som kan Azure är eftertraktade och omnämns i knappt sju procent av annonserna. Google Cloud Platform når inte upp i ens en procent.

De tio mest eftertraktade kompetenserna 2019 är i fallande ordning: SQL, Java, Python, Linux, JavaScript, AWS, C++, C, C#, och .NET.

