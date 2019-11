Mjukvarujätten Salesforce avslutade nyligen sitt megaevent Dreamforce, som uppges locka drygt 170 000 deltagare till San Francisco under de fyra dagar som eventet pågår. Konceptet Customer 360 är en av de saker som det pratades mest om. Det beskrivs enklast som en samlad översiktsvy där företag ska kunna ha stenkoll på sina kunddata, och där även tekniken från Salesfoprces två senaste förvärv Mulesoft och Tableau har bakats in.

Det är Dan Bjurman som numera är Sverigechef på Salesforce. Han har varit på bolaget i tio år i olika roller innan han tog han över sitt nya uppdrag under hösten efter att hans företrädare Kjell Ahlzen lämnat sitt uppdrag. Och han säger att det har hänt en hel del under de tio år han varit på bolaget.

– Jag har varit med under nästan hela resan och har vuxit med bolaget. När jag började fanns i stort sett bara en produkt, Salescloud, säger han och lyfter fram det viktigaste från årets jättemässa.

Kombinerar vår lösning med de senaste förvärven

– Innovation och digitalisering var genomgående teman. Vi visade upp vår kompletta crm-lösning, Customer 360 Truth, där vi kombinerar Salesforces lösning med de senaste förvärven Mulesoft och Tableau. Det är crm:s heliga gral som för samman data från sälj, kundservice, marknadsföring, handel och externa källor för att leverera en "single Salesforce-id" till varje enskild kund.

Svenska Salesforce sitter numera i Waterfront-huset i centrala Stockholm. Den representation Mulesoft har haft i Sverige är redan på plats, och tanken är att även den svenska Tableau-personalen ska ansluta inom kort.

I Sverige jobbar bolaget med många stora bolag. Flera kunder, som till exempel Volvo Cars och Hästens Sängar fanns också på plats under mässan. Dan Bjurman säger att många av de nyheter som presenterades kommer att kunna nyttjas av de svenska kunderna, inte minst gäller det bolagets produkt Trailhead Go, som är en gamificaton-inspirerad app för utbildning som numera finns på IOS.

– Temat på årets Dreamforce var att näringslivet kan vara en plattform för förändring, och det fanns många inspirerande talare som visade på just det. Ett exempel på detta är vår satsning på gratis digital utbildning i mobilen tillsammans med Apple. Vi hoppas kunna hjälpa till att lösa bristen på digital kompetens med vår satsning på Trailhead Go. Viktigast av allt är att vi får med oss fler på resan, då vi har ett gemensamt ansvar för att skapa vägar in i techbranschen som är tillgängliga för alla, oavsett bakgrund.

Förflutet på bolag som HP och CSC

Medan Dan Bjurman är en Salesforce- och Dreamforce-veteran så var det första besöket för bolagets nya kommunikationschef Ulrika Andersson, som närmast kommer från Nasdaq men som även har ett förflutet på bolag som CSC och HP.

– Det var mitt första Dreamforce och det var enormt, en fantastisk inspiration med globala toppledare och världsartister som Barack Obama, Tim Cook, Ariana Huffington och Emilia Clarke, säger hon och sammanfattar sina intryck på följande sätt:

– Det var fyra dagar som var mycket mer än en vanlig techkonferens, mer en thought leadership arena inom hållbarhet, jämställdhet, innovation och ledarskap, samt mindfulness och meditation med munkar på plats. Salesforce har också skapat en unik Trailblazercommunity där tusentals deltagare kan vara med och skapa framtidens tech och leda den digitala transformationen på sitt företag.

Läs också: Obama: ”Alla organisationer borde leta talang på platser där de inte brukar leta”