Förra veckan gick Microsoft ut med att de har nått 20 miljoner aktiva dagliga användare med sitt samarbetsverktyg Teams – vilket skulle innebära en 50-procentig ökning på bara fyra månader. Det skulle också innebära att de dragit ifrån Slack rejält.

Den här siffran har bemötts med skepsis i sociala medier, men Microsoft vidhåller att den stämmer.

Samma dag som Microsoft gick ut med den här siffran fick värsta konkurrenten och trätobrodern Slack se sin aktiekurs rasa med åtta procent.

Men även Slack har lagt sig i konversationen. Det uppmärksammar nyhetssajten Geekwire. Naturligvis handlar det om vad man definierar som aktiva användare.

I ett uttalande från en talesperson för Slack gör de gällande att en stor del av de här 20 miljoner personerna i själva verket inte använder Teams särskilt mycket. De hävdar att det med Microsofts siffror för användande under en månad räcker att man gjort ett röst eller videosamtal per månad och runt elva filhanteringar.

"Som vi har sagt tidigare kan du inte förändra en arbetsplats om människor inte använder din produkt," sade Slack i ett uttalande. ”Slack fortsätter att ha ett oöverträffat engagemang med vår plattform med 5+ miljarder interaktioner per vecka inklusive en miljard + mobila interaktioner. Bland våra betalande kunder spenderar användarna mer än nio timmar per arbetsdag uppkopplade mot vår tjänst, och runt 90 minuter per arbetsdag använder de Slack aktivt”.

Slack självt gick ut med att de hade 12 miljoner aktiva användare per månad.

