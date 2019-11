It-proffs som ser befordringar och prestigeprojekt gå till deras kollegor kan naturligtvis intala sig att det handlar om tillfälligheter – eller också börja ställa sig frågan om det är deras egen karriär som gått i stå.

Att leva i förnekelse inför att, till exempel ens kompetenser blivit inaktuella, gagnar inte karriären och det gör heller inte att man rättar till saker som kanske gått fel.

Om det känns som om du går på autopilot så kan det vara dags att tänka igenom din situation för att i nästa skede kunna ge din karriär en knuff i rätt riktning.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har bett ett par erfarna chefer inom it att beskriva vilka karriärlögner som är de vanligaste att it-proffs intalar sig själva – för att tro att de fortfarande är på rätt karriärspår.

1. ”Jag är fortfarande i ropet”.

Men om det inte längre är dig folk kommer till när problem ska lösas inom ditt område så kan det vara ett varningstecken på att din karriär börjar sladda.

– Försvarsmekanismer hindrar dig från att få riktig feedback, säger Dave Denaro, vice vd för Keystone till CIO.com. Det hindrar dig också från att bli skickligare på att be om feedback.

Åtgärden är att be om input strax efter det att ännu ett prestigeuppdrag runnit dig ur händerna, tillägger Denaro. Utnyttja tiden som följer som en lärandeprocess, i stället för att klaga. Försök få klart för dig vad det är som hindrar dig från att få de utmanande och utvecklande projekt du vill ha – och vidta åtgärder utefter detta. Försäkra dig sedan om att din chef blir varse om de saker du gjort så att du återigen blir aktuell när en liknande chans dyker upp.

2. ”Mina kompetenser är fortfarande efterfrågade”.

John Barrett, partner på sökföretaget ON Partners, påpekar att det finns ett glapp mellan lediga tjänster och den lilla grupp kvalificerade personer som kan fylla det – ändå är det långt ifrån alla som kan dra fördel av det.

”De flesta som arbetar inom it bör försöka få utökade eller förändrade roller och ansvarsområden ungefär vart tredje år”, säger han.

– Att ha kvar samma jobb eller arbeta med samma projekt längre än så gör att du riskerar att bli frånsprungen innan du själv förstår vad som hände.

Risken är att du fastnar i gamla mönster och gamla vägval, och att utvecklingen stannar av.

– Det är då man som anställd måste steppa upp, och öka takten när det gäller att söka nya jobbutmaningar.

3. ”Det är min bransch som det är fel på”.

Ibland parerar man karriärbakslag med inställningen att det är marknaden det är fel, när det i själva verket är inåt, mot sig själv, man skulle behöva titta, säger Susan Ferebee, som är professor i informationsteknik vid Purdue University Global.

– Det är svårt att verka inom it och försvara sig med att det är branschen som gått i stå – den växer och förändras hela tiden. Det finns många olika vägar inom it för att de anställda ska kunna utveckla sina karriärer. It-proffs kan skaffa certifieringar eller nischa in sig mot nya områden, antingen genom vidareutbildning eller genom att lära sig på jobbet.

4. ”Jag är oumbärlig”.

It-proffs gör sig själva en otjänst om de tror att deras kunskap inte går att ersätta, säger Kathleen Hyde, som är ansvarig för it-säkerhetsprogrammen på Champlain College Online.

– Har du någonsin hört någon säga: ”Jag är bäst på det jag gör, eller ”den här kunskapen kommer alltid att behövas?” Det kan vara okej att ifrågasätta ny teknik, men det är en annan sak att avfärda den som en fluga. Att identifiera sig själv som ”old-school” är ungefär som att beskriva sig själv som bekväm.

Hyde varnar för att det inte är optimalt att beskriva sig själv som nöjd om man vill framåt. Det kan ge intrycket av att du är bekväm med din nuvarande roll och inte på jakt efter nya utmaningar.

5. ”Jag är snabb”

Men hur är det egentligen? Ron Rasmussen som är teknisk chef på Xactly säger att en vanlig varningsflagga är om du snubblar över branschtermer och nya tekniker som är obekanta för dig.

– Det visar att du inte hänger med i nyheter i branschen och i jargongen. Om du inte aktivt går med i Linkedin-grupper, följer branschnyheter på Twitter och går på konferenser så löper du risk att halka efter. Man kan säga så här: Om du omfamnar status quo så skadar du din karriär.

Det kan krävas att du tar risker vad gäller tekniken du väljer att satsa på, men var öppen för att du kommer att göra misstag och dra lärdom av dem.

