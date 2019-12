I tisdags lämnades en stämning mot Oracle in hos en distriktsdomstol i San Francisco. Bakom stämningen står Tayo Daramola, en före detta projektledare med ansvar att sälja företagets mjukvara till amerikanska universitet.

Enligt Daramola gick en stor del av jobbet ut på att sälja mjukvara som inte fanns eller som saknade viktiga funktioner. Tanken var att köpa tid åt Oracles utvecklare med förhoppningen att de skulle hinna bli klara med programmen eller lägga till de saknade funktionerna innan kunderna klagade.

Fick Oracle att se rött

I augusti 2017 fick Daramola nog och valde att skicka in en anmälan till US Securities and Exchange Commission. Det här fick Oracle att se rött och den 13 oktober samma år tvingades han att lämna sin tjänst, rapporterar The Register.

Enligt stämningen har Oracle brutit mot en federal lag som kallas för Racketeering Influenced and Corrupt Organizations (RICO), detta då man medvetet har sålt bristfälliga produkter till sina kunder.

För två år sedan valde Oracle att ingå en förlikning med en annan visselblåsare, då gällde det en ekonomiansvarig som hade beordrats att överdriva företagets försäljning av molntjänster.

