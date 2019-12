I en överklagan som lämnades in till den federala domstolen US Court of Federal Claims i måndags hävdar Amazon att Trump har gjort ”återkommande attacker offentligt och bakom scenen för att styra” Pentagons molnkontrakt Jedi – värt 10 miljarder dollar – bort från Amazon Web Services. Det skriver nyhetsbyrån Reuters.

I överklagan uppges att Trumps motiv varit att ”skada sin uppfattade politiska motståndare Jeffrey P. Bezos, grundare och vd för AWS moderbolag Amazon.com och ägare av Washington Post”.

Att Trump blandade sig i affären omöjliggjorde för Pentagon att utse en vinnare "på ett rimligt, konsekvent och rättvist sätt", hävdar Amazon.

Trump har länge kritiserat Jeff Bezos och Amazon för låga skatteinbetalningar, anklagat Washington Post för att agera som lobbyist för Bezos och Amazon och för att sprida ”fake news.”

Amazon vill nu att buden till Pentagon omvärderas på nytt och att det därefter sker ett nytt tilldelningsbeslut.

