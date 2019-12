När vi för ett år sedan sammanfattade 2018, så var det tydligt att det var ett år fyllt av förvärv. Och den trenden har helt klart fortsatt under 2019, då vi inte minst i den svenska it-branschen sett en fortsättning av konsolideringen, där bolag vill bli starkare med gemensamma muskler, eller där riskkapitalet passar på att investera när den svenska kronan är låg, eller där större bolag i sedvanlig ordning köper ett mindre nischbolag. 2019 har kort och gott varit ett år där svenska och nordiska bolag köpt varandra under var och varannan vecka.

Den allra största affären i den genren är så klart bomben som slog ned i somras där Tieto köper Evry för runt 14 miljarder kronor för att tillsammans skapa en nordisk gigant, som trots att inget av bolagen är svenskt kommer att ha sin största personalstyrka här. Från och med 5 december har bolaget också gått igenom alla regulatoriska krav och är nu fullt ut Tietoevry.

Startade med en stjärnsmäll

Och då hade ändå förvärvsåret 2019 startat starkt bara några månader tidigare, med en annan stjärnsmäll, där CGI köpte Acando för 4,3 miljarder kronor, och åtminstone för några månader kunde titulera sig som det största it-konsultbolaget på den svenska marknaden.

Strax efter beskedet om Tieto och Evry meddelades dessutom en ännu större konsultaffär, men den gången på europeisk nivå, där Capgemini slukade Altran för motsvarande 38 miljarder kronor. Eftersom båda bolagen har relativt stora svenska dotterbolag kommer det vara en affär som märks av även på den svenska marknaden.

Riskkapitalbolaget FSN Capital, som i fjol var drivande i att slå ihop Zetup, Dicom och stora delar av Office IT-Partner till det som nu i år till slut fick ett eget namn, Nordlo, har varit i farten i år igen. Återigen är det en omfamnande samlingsåtgärd man har vidtagit för att skapa en ny jätte under namnet Fellowmind.

Den här gången sker det i en del av branschen där antalet bolag snabbt blir betydligt färre, de affärssysteminriktade konsulterna. CGI:s köp av Acando, danska Columbus köp av svenska Istone, Orangos köp av PDB och ett antal förvärv av Exsitec är några exempel som föregått årets storaffär. Just Orango är en av parterna som slås ihop med finska Ecraft och nederländska Fellowmind, som tidigare köpt sig till Sverige via Göteborgsbaserade Endeavor. Tillsammans under holländsk flagg ska nu Fellowmind satsa mot det uttalade målet att bli en strategisk global topp-tio-partner hos Microsoft.

Tre konstellationer har fått nya namn

De tre förvärvshungriga konstellationer som dammsög marknaden på bolag i fjol har delvis fortsatt i år. Men framför allt har de alla fått ett namn. Först ut var gamla Telecomputing med vidhörande förvärvade bolag, som numera lystrar till namnet Visolit. I maj följde sedan Nordlo som vi nämnt ovan och sedan även Iver, som härstammar från Candidator och DGC, och som även utökat verksamheten i år med att köpa Ismotec och Solid Park i januari samt IT Gården i juli.

Priset som årets stora marknadsdammsugare får nog tilldelas norska riskkapitalbolaget Norvestor, som i Sverige och Norden agerat med sina två olika bolag, Xllnc och Netnordic. Huruvida de två kommer att verka tillsammans under ett nytt namn nästa år återstår att se. Sedan Norvestor klev in i Xllnc i februari har bolaget hunnit köpa Lin Education i april och Replace i oktober. För Netnordics del har årets köprunda främst fokuserat på nordicdelen av namnet. Totalt har man gjort 14 förvärv sedan resan inleddes 2013, med Efftel och Radpoint som de svenska inslagen, men i år har det främst skett i Danmark och Norge.

Bland operatörerna har det också handlats stort. Telias köp av Bonnier Broadcasting inleddes visserligen redan ifjol, men det är nu under årets slut som storaffären genomförts och de högljudda stridigheterna om tv-kunderna har knappast gått någon förbi.

IP-Only har också varit föremål för stora affärer. Det började med ett EQT-internt krängande i somras där fiberleverantören bytte fond i en affär värderad till 18 miljarder kronor. Och den inte helt oväntade förklaringen kom senare under året, i november när EQT slog ihop sin svenska operatör, IP-Only, med sin danska, Global Connect.

Anonym molnjätte köpte i Brasilien

Andra stora omvälvande affärer är energijätten Eons köp av Coromatic, Loopias köp av Bineros webbhotellverksamhet i Sverige och Tyskland för 380 miljoner kronor samt fusionen mellan Digital Realty och Interxion, en affär som värderar Interxion till svindlande 82 miljarder kronor. Dessutom har den svenska och ganska anonyma molntjänstejätten Sinch köpt bolag i såväl Frankrike som Brasilien.

På internationell nivå har det så klart också skett en hel del storaffärer, som Googles köp av Fitbit, Microsofts av Movere, Salesforces köp av Tableau samt VMware-dubbeln Carbon Black och Pivotal. Dessutom pågår det även något slags dialog mellan Xerox och HP som främst verkar handla om vem som ska köpa vem.

