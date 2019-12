Med ett långt förflutet på Microsofts konsumentdivision satsar nu duon Pontus Jansson och Martin Munkner på att lansera en app som tar tillvara på både privatpersoners och företags allt större vilja att bidra till att göra gott, och påverka positivt inom hållbarhet, och även kombinera det med gamificationtrenden.

Erfarenhet från konsumentmarknaden och spelmarknaden saknas inte. Pontus Jansson har under sina 17 år på Microsofts konsumentdivision bland annat varit med och lanserat Xbox i Sverige och Norden, och danske Martin Munkner har under sina tolv år på Microsofts konsumentdivision främst jobbat i nordiska roller. Men det var inte solklart att de skulle hamna där de till slut hamnade när duon drog igång sitt nya projekt.

– Vi ville göra något annat efter att ha jobbat på storbolagssidan i många år. Vi visste att vi ville göra något med bilder och hade många diskussioner där vi pratade om att bygga en app med fokus på selfies inom olika kategorier, säger Pontus Jansson och berättar sedan att planerna förändrades bland annat efter att ha pratat med olika finansiärer.

– Det fina med riskkapital är att de oftast är väldigt ärliga i sin feedback. De sade också att det just nu är mycket av kapitalet som går till bolag som jobbar med välgörenhet och hållbarhet.

En ny utmaning varje vecka

Så det blev att tänka om och det landade till slut i det som nyligen lanserats som appen Gonna. Det går ut på att användarna utifrån sin Facebook eller Instagram-profil skaffar ett konto, och varje vecka kommer man att få en ny utmaning att göra något välgörenhetsagerande som väljs ut av någon av de organisationer som bolaget har knutit till sig.

– Vi började jobba med detta heltid förra sommaren och i våras startade vi bolaget Gonna Make an Impact. Vi har lyckats sajna upp ett antal väldigt fina samarbetspartners och har idag nio ideella organisationer med oss, säger Pontus Jansson.

Organisationerna turas om att trycka ut en ny utmaning varje vecka. När man har löst utmaningen så postar man en bild i appen, ens engagemang blir på så sätt tydligt och man tävlar dessutom om att vinna veckans utmaning. Det gör man genom att samla ”globes” som man får efter att man utfört utmaningen. Sedan delar man det vidare i sina sociala medier där användarna kan betygsätta varandras inlägg. Den som har flest globes när veckan är slut vinner utöver äran att Gonna donerar en summa pengar till den aktuella veckans samarbetspartner i vinnarens namn.

De organisationer som är ombord idag är Friends, Håll Sverige Rent, The Perfect World Foundation, Naturskyddsföreningen, Vegonorm, Generation Pep, Ung Cancer, Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias Stiftelse samt Våga va dig själv.

Ville sätta stopp för överkonsumtion

Ett exempel på en veckoutmaning som skapat stort engagemang är Naturskyddsföreningens, som gick undre devisen ”Ignore Black Friday”, där användarna uppmanades att ignorera hysterin och därmed inte bidra till överkonsumtion. Ett annat exempel är Håll Sverige Rent, vars utmaning till användarna handlade om att skippa engångsmuggar.

– I Sverige används 9,5 miljoner engångsmuggar per vecka, och kan vi minska det bara lite grann är det bra, säger Martin Munkner.

– Vi kommer att köra en partner varje vecka som får välja ett uppdrag. De flesta människor vill känna att de bidrar på något sätt, men vet inte hur de ska göra det. Här uppmanar vi folk att faktiskt göra skillnad, säger Pontus Jansson och säger att det inte bara är Gonna och dess användare som vill skapa engagemang, det gäller så klart även de medverkande organisationerna.

– Många av organisationerna vill komma ut digitalt och få in nya medlemmar, men de saknar bra digitala kanaler. Här får de det och de får dessutom något tillbaka när de ser att användarna gör något, säger Martin Munkner.

Riskkapitalet var som sagt brutalt ärliga gällande de första idéerna. Vad säger då användarna? Pontus Jansson konstaterar att appen bara varit ute ett kort tag, men den feedback som kommit in hittills är väldigt positiv, och inte minst ser han det som ett gott tecken att de befintliga samarbetspartner man har vill fortsätta samarbetet under 2020.

Blir utmanade i vardagen

– Det vi har fått höra från dem som testat appen är att de gillar tävlingsmomentet. Det känns igen lite från till exempel Pokemon Go och Quizkampen, där folk gillar att bli utmanade i vardagen utan att det tar för mycket tid. Jag skulle säga att det är det folk nappar på. Här kan man dessutom få in lite gamification i vardagen och samtidigt bidra till att göra något gott.

Att registrera sin profil och använda appen är gratis och än så länge har bolaget inte fått in några intäkter.

– Vi tjänar inga pengar idag. Intäktsmodellen är baserad på annonser i appen men framför allt genom att etablera betalda samarbeten med företag som har rätt profil. Nästan alla bolag har hållbarhet på sin agenda idag och söker efter bra sätt att jobba med det där de samtidigt aktivt kan engagera sin personal. Det finns en stor potential i detta vet vi av egen erfarenhet. För oss bygger allt på att vi får en användarbas. Ju fler vi blir desto mer intressanta blir vi, så nu gäller det att locka så många som möjligt, konstaterar Pontus Jansson.

Hur har det gått hittills?

– Vi lanserade för en månad sedan och har fått ungefär 100 nya användare per vecka, då har vi inte gjort någon egen marknadsföring än, utan det är bara word of mouth och via våra partners, vi ser att vi får en tydlig push när de lyfter sina veckoutmaningar exempelvis i sina sociala kanaler.

Hur många siktar ni på att bli?

– I slutet av 2020 är målet att vi har en miljon användare. Initialt vänder vi oss primärt till den svenska marknaden. På sikt vill vi jobba med globala partners men vi behöver börja lokalt och med att bygga vårt varumärke. Om det rullar på så är expansion i Norden och Europa nästa steg för att fortsätta växa under året. Om vi får igång det kan det gå ganska snabbt, och den stora målsättningen är USA under hösten 2020. Men för att detta ska bli verklighet behöver vi mer resurser. Vi är hittills självfinansierade, så just nu kör vi en crowdfunding-kampanj via Fundedbyme för att resa kapital för vidare expansion, säger Pontus Jansson.

Finns det andra som gör samma sak?

– Inte vad vi har sett. Det finns vissa appar som jobbar med de här frågorna, men inga direkta konkurrenter.

