Det var på morgonen lokal tid på fredagen som varningsklockorna började ringa hos stadens it-avdelning. Efter ett par timmar var det uppenbart att stadens it-funktion var under attack med gisslanprogram och försök att fiska inloggningsuppgifter. När situationen eskalerade stängde staden av sina sina servrar och klienter, rapporterar TechCrunch.

Enligt ett uttalande från New Orleans borgmästare LaToya Cantrell har hittills inga krav på lösensumma ställts till staden, men det är något som fortfarande är en del av den pågående undersökningen att ta reda på. Enligt borgmästaren har inga lösenord lämnats ut till de nätfiskeattacker som också verkar vara en del av kampanjen mot New Orleans.

Attacken mot New Orleans är den senaste i raden av cyberattacker, ofta gisslanattacker, mot amerikanska städer och delstater. Bara under de senaste sex månaderna har attacker skett mot Pensacola i Florida och Jackson County i Georgia. Även New Orleans fick smaka på en attack så sent som i november.

Stadens säkerhetschef Collin Arnold säger i ett uttalande att staden New Orleans har lärt sig en läxa efter de katastrofer staden utsatts för under senare år, inte minst efter orkanen Katrina. Staden har rutiner för att återgå till att arbeta med papper och penna och många livsviktiga funktioner som polis och räddningstjänst fungerar utan internet. Även stadens övervakningskameror fortsätter att filma och spara filmerna utan uppkoppling mot nätet.

Bleeping Computer skriver idag att angriparna i New Orleans troligen använt gisslanprogrammet Ryuk, vilket har framgått av prover som laddats upp och analyserats på VirusTotal.

