Det senaste decenniet har det talats i tid och otid om ”millennials” och deras konsumentmönster och preferenser när det gäller till exempel arbete.

Nu har dessa emellertid vuxit till sig och blivit en del av den vanliga grå massan, och snacket har i stället övergått till att handla om den efterföljande Generation Z. Det som är mest karakteristiskt för den här generationen som är född under senare delen av 1990-talet är att det är den första generation som är födda in i det digitala samhället.

Hur ska då företagen inom it bära sig åt för att locka till sig talangerna i den här generationen att ta anställning hos just dem? Det här har en ny forskningsrapport från The Workforce Institute och Future Workplace tittat närmare på, rapporterar vår amerikanska systersajt CIO.com.

Här är ett par punkter från den här undersökningen som är gjord bland 3400 personer världen över i generationen födda efter 1997:

1. Lönen spelar fortfarande roll.

Fler än hälften av deltagarna (54 procent) uppger att lönen är den viktigaste faktorn när de letar efter sitt första heltidsjobb. Pengarna verkare också bli viktigare ju äldre den här generationen blir. Till exempel: 57 procent i åldersspannet 22-25 år uppger att lönen är det viktigaste, jämfört med 49 procent bland de som är 21 år och yngre.

– Det låter kanske inte så sexigt, men lönen har högst prioritet i alla generationer, och generation Z är inget undantag. Om du inte får en rättvis lön, så blir det inte någon långlivad karriär och du kommer inte att vilja stanna kvar på ditt jobb, säger Dan Schwabel som är forskningschef på Future Workplace.

2. Vikten av ett meningsfullt jobb.

Det som ändå särskiljer generation Z är att de i högre grad betonar att de vill utföra ett meningsfullt arbete. 51 procent av deltagarna i undersökningen sätter lön och meningsfullt arbete som sina två översta prioriteringar. Men meningen i arbetet måste emellertid inte innebära att de drivs av idealism.

– Det som undersökningen visar är att den här specifika frågan inte handlar så mycket om att rädda världen, utan mer om att det ska vara tydligt hur de gör skillnad på ett företag eller för användare eller kunder, säger Joyce Maroney, analyschef på Workforce Institute.

– Särskilt inom it som genomsyrar så mycket nu, så är det viktigt att förstå hur it påverkar andra delar av företaget, och hur tekniken kan användas till gagn för slutanvändare eller kunder.

Det är viktigt att inte isolera it-avdelningen från slutanvändare eller kunderna, om man vill vara ett företag som är attraktivt för den här generationen.

3. Strävan efter flexibilitet.

Flexibla men samtidigt stabila scheman är en strävan hos de som äntrar it-arbetsmarknaden just nu. En av fem i generation Z uppger att de vill ha ett fast och förutsägbart schema (21 procent) men att de samtidigt förväntar sig att arbetsgivaren ska erbjuda flexibilitet (23 procent).

– Flexibilitet och att hitta en balans mellan arbete och fritid är mycket viktigt för den här generationen, säger Maroney. Det är inte så att de nödvändigtvis måste arbeta på distans hela tiden, men de betonar vikten av flexibilitet: att kunna träna barnets fotbollslag eller gå till doktorn och arbeta hemifrån när det behövs.

4. Hjälp dem att komma framåt – och var stöttande.

För att få ut det mesta och bästa av generation Z så måste du som chef eller arbetsgivare erbjuda utbildning och utveckling. En av fem i den här generationen uppger att det är den viktigaste förmånen de vill ha från en arbetsgivare.

De vill ha direkt och konstruktiv feedback (50 procent), praktisk träning (44 procent), chefer som lyssnar och värdesätter deras synpunkter (44 procent) och frihet att arbeta självständigt (39 procent).

– Vad vi kan se är att utbildning och utveckling minskar i betydelse ju äldre en person blir, säger Schwabel.

Chefer som vill locka till sig unga människor och få dem att stanna bör satsa hårt på att erbjuda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter. Den här typen av stöd är ofta avgörande för att få personer generation Z att trivas med sina karriärer.

5. Det här måste du undvika – om du vill locka till dig yngre medarbetare.

Vad får en ung talang i generation Z att välja bort vissa arbetsgivare? Den största negativa faktorn i den här undersökningen är försenade svar från de rekryterande företagen (44 procent). Många går också på negativa recensioner på nätet (41 procent) och applikationsportaler som inte är mobilvänliga (29 procent).

– Det här är glasdörrseffekten, säger Maroney. Med tillgång till recensioner som finns på nätet så kan du räkna med att de här personerna i generation Z läser allt om er företagskultur och arbetsmiljö innan de ens funderar på att söka jobb på ert företag.

Läs mer:

Funderar du på att starta eget som it-konsult? Här är sju saker du måste kunna.

Riskabelt med unga medarbetare – de tar för lätt på it-säkerheten