På ett tyskt universitet har 38 000 studenter tillsammans med personal fått stå och köa i veckan för att kunna hämta ut ett nytt lösenord till sina e-postkonton. Den här udda händelsen utspelade sig den här veckan, uppmärksammar nyhetssajten ZDnet.

Förra veckan drabbades Justus Liebig University i staden Gießen, norr om Hamburg, av ett angrepp av skadlig kod. Och även om detaljerna runt angreppet inte avslöjats så kände sig universitetets it-personal tvingade att stänga ner hela it-infrastrukturen. Därefter har it-avdelningen skannat varje dator inte en utan två gånger innan de ”rena” datorerna kopplades upp mot universitetets nätverk igen.

Därutöver misstänkte it-personalen att angreppet påverkat universitetets e-postserver och som en försiktighetsåtgärd så återställde de alla lösenord till de e-postkonton som studenter och personal använder.

