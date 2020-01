Den förvärvs- och fusionsfest som pågått under de senaste åren i branschen har gjort tydliga avtryck i år. Inte minst i form av en massa nya namn som såväl kunder som konkurrenter till de nydöpta bolagen nu tvingas lära sig.

Här är några av de nya namn branschen begåvats med, ackompanjerat med ett litet omdöme från redaktionen.

Visolit var ett av årets första nya namn. Ett litet plus för att man lyckats baka in den minst sagt uttjatade ändelsen it i själva ordet. Men bolagets ambition att det ska låta som ”We solve it”, det vill säga Visållitt, funkar av uttalsmässiga skäl bättre i bolagets hemland. Gissningsvis läser de flesta svenskar det vid första anblicken som frigolit.

Nordlo, som överraskande nog inte har ett lodjur i loggan, är ett annat samlingsnamn för flera bolag som slagits ihop och därmed lämnat sina gamla namn bakom sig. Bolaget har själva sagt att man vill vara branschens Ica-handlare, en pålitlig handlare på orten som man kan vända sig till, och med nordiska ambitioner är det också därför man dragit ihop nordisk och lokal till ett kortare ord. Hade bolaget haft än mer ambitioner att vara ledande hade man ju även kunnat spara k:et från lokalt och tuffa fram under namnat Nordlok.

Iver då? Ett kort, hungrigt och ganska klatschigt namn på ett bolag som samlat många tidigare bekanta namn under sitt paraply. Tyvärr levde man upp lite väl mycket till det nya namnet när man skulle byta. Det fanns nämligen redan en reklambyrå med samma namn, och de var inte lika roade över att ett stort it-företag valde att heta samma. Å andra sidan kanske reklambyrån under året har fått en hel del nya besökare på sajten iver.nu, som man fortfarande har kvar?

Tietoevry. Den största affären i branschen har i dagsläget det mest fantasilösa nya namnet. Det lär åtminstone inte ha kostat några jätteinvesteringar av varken tid eller pengar för att hamna där. Eller om det var någon som tog betalt för det låter det onekligen som ett intressant och lukrativt uppdrag. En inte alltför vågad gissning är att det finns ett nytt namn som väntar där ute att få sättas på en nordisk konsultjätte under 2020, eller är Tieto så vana att leva under namnet Tietoenator sedan tidigare att man bara tuffar på?

Ariser. Efter att ha hängett sig åt branschens specialitet, den gyllene trebokstavskombinationen, under många år har UDK, som står för Umeå Datakonsulter, nu döpt om sig till Ariser. Den inte lika lokala idén om att ha ett engelskt namn vägs upp av att man på ett väldigt snyggt sätt lyckats få in Västerbottens landskapsdjur storspoven i sin logga.

Zington. Är det något som varit vanligare genom åren än att använda ändelsen it i någon form är det den märkliga fascinationen för udda bokstäver som q och z. Inte sällan beror krystade felstavningar i företagsnamn på att namnet redan är taget. Men när Claremont valde att döpa om sig till Zington var det inte det som var orsaken, utan strävan var bara att hitta ett eget namn, som inte har någon speciell betydelse, men som heller inte var taget.

Sinch. När det svenska molnkommunikationsbolaget i år fortsatt sin resa ut i världen har man gjort det under ny flagg. Det tidigare CLX Communications har skrotats till förmån för Sinch. Och det nya namnet är onekligen lättare att säga, och det var just som en informell synonym till simple som det nya namnet förklarades.

Vinnergi. Kan man få för mycket av det goda? Inte om man frågar We Consulting och Ikkab när de var på jakt efter ett nytt namn. Det har sällan varit lättare att föreställa sig ett spånmöte där olika positiva ord skrivits upp på en whiteboard eller post-it-lappar för att sedan successivt styrkas innan bara två ord fanns kvar och slogs ihop. Exakt hur det gick till vet vi inte, men ett möte med mycket Vinnergi var det garanterat.

Absfront. Lika delar bromssystem och kalsong var nog inte tanken här, väl? I och med att Absalon köpte Dynavigate valde Dynamics-konsulten att byta namn. Vikten av att hamna tidigt i alfabetet brukar vara en annan drivkraft bakom namngivande av företag, och det var också de tre inledande bokstäverna man tog med sig från de gamla namnen när man ska möta kunderna med enad front.

Afry. Ännu en nödlösning där två namn ska slås samman. Den här gången var det de stora teknikkonsulterna ÅF och Pöyry som skulle bli ett. När ÅF 2008 klev in som huvudsponsor till friidrottstävlingen Golden League så var man tydliga med att det var en positiv grej att betona å:et eftersom det sticker ut och gör namnet lite unikt internationellt. Men det verkar inte gälla längre. Det fanns gott om prickar att tillgå men såväl å:et i ÅF och ö:et i Pöyry har nu gjort sitt. Istället blev det alltså den märkliga lösningen Afry.

Läs också: Lokalt lönar sig – här är konsultbolagen med nöjdast kunder