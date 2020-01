Men den aktör som sköter själva spårandet är det brittiska bolaget Circulor. Vd Doug Johnson-Poensgen konstaterar dock att även om bolaget är brittiskt så har man av Brexit-skäl valt att ha sitt huvudkontor i Irland.



Circulor har under de senaste åren jobbat med blockkedjan inom olika branscher, just för att säkerställa råvarors ursprung och att allt har gått rätt till under hela den logistiska processen. Konfliktmineraler är ett av bolagets viktigaste områden, men man jobbar även inom andra branscher som jord- och skogsbruk där man till exempel riktat in sig på palmolja, som också ofta har tveksamt ursprung. Dessutom jobbar man en hel del med att se till att världens plastavfall hamnar där det ska, det vill säga i så hög grad som möjligt återanvänds.

Svårt bevisa att man tar ansvar för tillverkningen

– Under 2015 så började vi fundera på vartåt det lutade med blockkedjan. Vi vi vet att det finns en hel del frågor som brukar uppstå under en logistisk kedja för det som börjar som råvara men förädlas till andra material. Och det är en svår resa för tillverkande företag att bevisa att man tar ansvar för sin tillverkning, säger Doug Johnson-Poensgen.



Hur går det då till och vad är det för frågor som uppstår när till exempel kobolt eller litium, har färdats från råvara till att landa i ett batteri? Det finns onekligen en hel del att tänka på och Doug Johnson-Poensgen ger några exempel.



– Vi har en översiktlig dashboard där vi kan följa hela leveranskedjan, där vi till exempel kan se vilka aktörer som är involverade. Det kan ske med hjälp av ansiktsigenkänning eller någon annan identitetskoll. Vi kan också se var det är någonstans. Det finns ett stort problem med gps-spoofing, så det är viktigt att kunna bekräfta varifrån råvaran kommer, säger han.



En annan viktig del att dokumentera är var och när transaktioner sker. Det sker oftast med hjälp av rfid-taggar eller qr-koder, och där har man även tagit fram temporära qr-koder som gäller i en vecka eftersom det uppstått en svart marknad för den typen av taggar.



Projektet med Volvo Cars, Oracle och Circulor drog igång som en pilot i början av året innan det gick live under sommaren. Och på Circulor har man imponerats av Volvos inställning och vilja att man visa att man menar allvar i de här frågorna.



– Nu är man första biltillverkare som kan visa att man är ett etiskt bolag utifrån vilka mineraler som används, säger Doug Johnson-Poensgen och säger att det gäller även Volvos vilja att vara koldioxidneutrala, vilket också kan kopplas en hel del till just batterierna.



Produktionen av elbilar gör stort koldioxidavtryck