Hösten har varit stekhet inom området molnbaserade spel – med ett par it-jättar som äntrat marknaden. Google har lanserat sin Stadia-tjänst och Microsoft har visat upp den omtalade xCloud-plattformen, även om denna inte lanseras officiellt förrän nästa år

Sony har redan haft den molnbaserade gamingtjänsten Playstation Now ute under ett par år, men har under hösten sänkt priserna på den.

Det är emellertid inte slut på nyheterna från tech-jättarna inom det här området.

I går avslöjades att Facebook betalat ungefär 70 miljoner euro för spanska PlayGiga som utvecklar molnbaserade spel. PlayGiga är naturligtvis inte i samma storleksklass som de ovan nämnda jättarna, men som tekniksajten The Verge konstaterar – så är det ett företag med expansionsplaner och det har redan börjat erbjuda sina tjänster i Italien, Argentina, Chile och Spanien. De ska ha planerat lansering i Mellanöstern och har undersökt möjligheterna att erbjuda sin portfölj bestående av 300 spel i Sverige, Österrike, Nederländerna och Guatemala.

The Verge konstaterar att gaming under de senaste åren blivit ett allt större fokusområde för Facebook. Och förutom att de förvärvade Oculus 2014 så har de också nyligen lagt beslag på spelutvecklaren Beat Studios.

Också när det gäller Google rapporteras det om ett nytt förvärv inom det här området. Under gårdagen meddelade företaget att de köper spelutvecklaren Typhoon Studios, en ung Kanadabaserad spelstudio med 26 anställda.

Det här uppköpet ska bli en del av Stadia-teamet i Kanade, rapporterar Techcrunch.

Läs mer: Här är nästa slagfält för it-jättarna: dataspel i molnet