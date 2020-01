I morgon är det slutligen dags för det datum som det talats om så länge, den 14 januari, då Microsoft tar bort gratissupporten för det populära operativsystemet Windows 7. Trots detta finns systemet fortfarande på hundratusentals datorer världen över.

Bara i Sverige hade Windows 7 i december en användarandel på 13,2 procent av alla Windowsbaserade maskiner i december, enligt undersökningsföretaget Statscounter.

När Computer Sweden talat med användare av ”sjuan” finns det flera skäl som gör att de håller kvar vid det: Det upplevs som ett stabilt system och har man dessutom många egenutvecklade applikationer kan det ta emot att byta ut det.

Men de senaste veckorna har trots allt varit lugna, enligt de systemintegratörer Computer Sweden talat med. Nicklas Persson, vd för Addpro, säger:

– Det är alltid mycket fjärde kvartalet, men ingen särskild ökning när det gäller Windows 7-migreringar. De flesta av våra kunder har redan gjort den förflyttningen, av säkerhetsskäl, då det äldre systemet är enklare att hacka.

En del kunder är tvungna att ligga kvar

– Det finns en del kunder som är tvungna att ligga kvar, eftersom en del applikationer och system bara fungerar mot Windows 7, men då isolerar man de systemen och gör upp en plan för detta.

Mats Löwnander, hårdvaruchef på Atea, säger att Windows 7-migreringarna drivit merförsäljning under två års tid, men att det inte skjutit i höjden nu det senaste halvåret. -

– Det har funnits en medvetenhet om det här länge, och svenska organisationer är ganska strukturerade i hur de använder sin datorpark. Så vi har inte sett någon puckel den senaste tiden. Det har varit enstaka kunder som kompletterat nu på slutet.

– När det gäller myndigheter och stora företag är det få som ligger kvar på Windows 7, de som gör det är nog småföretag.

Att svenska företag har varit tidigt ute med att byta ut Windows 7 har också märkts i pc-försäljningen. Under de senaste kvartalet har denna varit svagare i Sverige än i övriga världen – vilket enligt analytiker är en indikation på att de stora migreringsarbetena redan är gjorda.

– Det innebär också att den effekten vi ser globalt inte blir lika stor, eftersom svenska verksamheter kommit längre. Det är också ett skäl till att den svenska marknaden växer lite långsammare under andra kvartalet än i Europa generellt, sa Anders Elbak, pc-analytiker på IDC i somras.

Vad ska då användare som inte uppgraderat göra? Microsoft har självt inte gjort några officiella uttalanden vad gäller exempelvis kostnaden för supporten efter den 14 januari. Det svenska bolaget vill inte heller uttala sig om siffror eller kunder i det här sammanhanget, men Henrik Byström, som är affärsområdeschef för Modern Workplace & Microsoft 365 säger i en kommentar:

– Vi är fast beslutna att hjälpa våra kunder att hålla säkerheten intakt när de moderniserar sina system och genomför övergången till Windows 10. Vi tillhandahåller långa ledtider för uppgraderingar, men vi förstår att vissa kunder fortfarande behöver mer tid. Därför har vi har flera alternativ för våra kunder – tjänster som Microsoft Fasttrack för att påskynda migreringar, desktopvirtualisering med Windows Virtual Desktop (som omfattar utökade säkerhetsuppdateringar i tre år), eller finansiera för Extended Security Updates (ESUs) på årsbasis i upp till tre år. Vi kommer fortsätta att arbeta med våra kunder framåt på det sätt som är mest förnuftigt för dem efter slutdatumet.

När det gäller information om kostnader och andra frågor hänvisar Microsoft i stället till följande bloggar och länkar: Microsoft 365 blogg, Windows 7 end of support-sidan och www.microsoft.com/windows7.

Tillgång till patchar mot avgift

För ett år sedan presenterade Microsoft i alla fall programmet Extended Security Updates (ESU). Det är ett program för kommersiella kunder som behöver mer tid för att begrava Windows 7 och detta kommer att förse användarna med patchar för en del säkerhetssårbarheter i upp till tre år. För en avgift ska tilläggas.

Vår amerikanska systersajt Computerworld har sammanställt en lista över vanliga frågor så här i sista minuten. Det är frågor och svar riktade till amerikanska användare, men i de flesta fall rör ju det här sig om universella frågor.

Vilka Windows 7-versioner är tillgängliga för ESU? Windows 7 Professional. Windows 7 Enterprise och Windows 7 Ultimate.

Kommer ESU att ha patchar för alla sårbarheter? Nej. ESU innehåller fixar för ”kritiska och viktiga områden så som de definieras av Microsoft Security Response Center”. De två stegen är de översta i Microsofts fyrstegssystem (måttlig och låg är de andra).

Hur mycket kostar ESU? Det är ganska stora variationer. Enterprisekunder med volymlicensavtal – eller prenumerationer på Windows 10 Enterprise E3 och E5, och därmed med rätt till Windows 7 Enterprise – betalar 25 dollar per pc under det första året, alltså knappt 250 kronor. För maskiner som kör Windows 7 Professional – och täcks av Software Assurance – är priset under det första året 50 dollar.

För företag som inte är volymkunder – till exempel mindre butiker eller fåmansbolag – och som bara har ett begränsat antal pc som kör Windows 7 Professional kommer att behöva betala runt 60 dollar per maskin under det första året. Eftersom det inte rör sig om volymlicenser så måste sådana affärer gå via en Microsoft Cloud Service Prover.

Var kan småföretag hitta en CSP att sälja ESU? Microsoft uppmanar kunder att söka i den här databasen.

Hur förbereder vi våra Windows 7-pc för ESU? Den här bloggposten från oktober innehåller information om nödvändiga steg som måste tas för att köpa och ladda ner ESU-produktnycklar – vilka pc som stöds av programmet – samt hur de installeras och aktiveras.

Hur länge kommer Microsoft att stödja Windows 7 genom ESU? Tre år, uppdelat i ettårsperioder. Kunder som signar upp sig för det första året kommer att få säkerhetsuppdateringar med start i februari och den första perioden tar slut i januari 2021. Sen följer tolvmånadersperioder för det andra och tredje året. Det är alltså inte en prenumeration utan varje år måste köpas separat. Den sista ESU:n levereras i januari 2023, vilket stänger Windows 7-supporten för gott, efter mer än 13 år.

