Norges konsumentmyndighet Forbrukerrådet genomförde mellan juni och november 2019 en analys av tio olika mobilappar som kunde misstänkas hantera känsliga personuppgifter på ett otillbörligt sätt. Apparna som valdes ut tillhör olika kategorier som dejtingappar, menstruationsappar och appar för barn, skriver ZDNet.

Forbrukerrådet valde ut de mest nedladdade apparna i varje utvald kategori på Google Play. Forbrukerrådet valde Android eftersom det är den mest använda mobila plattformen, men också för att Google själva är en nyckelspelare inom branschen för annonsnätverk.

De testade apparna var dejtingapparna Grindr, Happn, OkCupid och Tinder, menstruationsapparna Clue och MyDays, makeup-appen Perfect365, religionsappen Muslim: Qibla Finder, barnappen My Talking Tom 2 och tangentbordsappen Wave Keyboard. Av dessa har My Talking Tom 2 och Tinder över hundra miljoner nedladdningar, men My Talking Tom 2 var också den enda av apparna som klarade alla krav.

Analyserade data som skickas till tredje part

Forbrukerrådet analyserade vilka typer av data som skickas till tredje parter, men tittade också på hur, eller inte alls, användarna tydligt informeras om vilka data som skickas till tredje parter, om de informeras om att dessa data används för riktade annonser och om det finns möjligheter användarna att inom inställningarna för apparna minska delandet av personuppgifter.

Dejtingapparna Grindr, OkCupid och Tinder befanns sprida känsliga personuppgifter som sexuella preferenser, beteendedata och exakta positioneringar till en uppsjö annonsnätverk. Värst av alla ansågs Grindr vara. Grindr skickar personuppgifterna till det twitterägda förmedlingsnätverket MoPub som i sin tur förmedlar data till cirka 160 annonsnätverk. För att en användare ska kunna sätta sig in i ett eventuellt samtycke måste användaren studera användaravtalen för minst 160 företag.

Forbrukerrådet finner genom större delen av sin studie att de flesta av dessa appar bryter mot GDPR, dessutom i många fall på ett allvarligt sätt. Som ett resultat av analysen har Forbrukerrådet lämnat en anmälan till Norges dataskyddsmyndighet.

I sin slutsats skriver Forbrukerrådet att ”kränkningarna av medborgarnas rättigheter sker i en takt av miljarder kränkningar varje sekund, allt i namn av profilering och riktade annonser. Det är dags att vi tar en seriös diskussion om huruvida den övervakningsdrivna annonseringen som har övertagit internet, och som utgör den ekonomiska drivkraften bakom desinformation online, är en rimlig avvägning för möjligheten att visa något mer relevanta annonser”.

Mer information om Forbrukerrådets analys finns här.

