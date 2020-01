The Washington Post rapporterar att Amazons vd Jeff Bezos mobiltelefon ska ha blivit hackad under 2018. Detta efter att den mottagit ett Whatsapp-meddelande från ett användarkonto som ska ha tillhört Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman.

Meddelandet ska ha skickats den 1 maj 2018 och innehållit en video som visat en bild på Saudiarabien och Sveriges flaggor med arabisk text över sig. Det är oklart om Bezos öppnade video-filen, men efter att meddelandet mottagits ska mobiltelefonen börjat ladda upp flera dussin gigabyte av Jeff Bezos personliga data. En tid senare ska meddelanden skickats till Jeff Bezos som antydde att Kronprinsen hade kännedom om hans privata kommunikation.

Enligt The Financial Times, via Ars Technica, ska Jeff Bezos och Kronprinsen till en början haft en hjärtlig relation när de bytte nummer med varandra. Relationen ska blivit mer ansträngd efter att The Washington Post, som Jeff Bezos äger, rapporterade att den Saudiarabiska regeringen låg bakom mordet på journalisten Jamal Khashoggi som skrev för tidningen.

Hackningen av Jeff Bezos mobil ska ha skett sex månader innan det att Jamal Khashoggi mördades.

Saudiarabiens regeringen har nekat till att de skulle ligga bakom hackningen av Jeff Bezos mobil och säger att de vill se bevisen.

Recent media reports that suggest the Kingdom is behind a hacking of Mr. Jeff Bezos' phone are absurd. We call for an investigation on these claims so that we can have all the facts out.