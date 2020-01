Smartphone-marknaden har inte bjudit på särskilt många ljusglimtar de senaste åren. Försäljningen går kräftgång. Men det finns undantag. När det gäller begagnatmarknaden för smartphones är det precis tvärtom. Här pekar kurvorna rakt upp.

Enligt en ny rapport från analysföretaget IDC väntas försäljningen av begagnade smartphones i världen öka med 13,6 procent per år under en femårsperiod.

Det innebär att det väntas säljas 332,9 miljoner begagnade smartphones 2023 till ett totalt värde av 67 miljarder dollar.

– I motsats till minskningarna när det gäller nya smartphones den senaste tiden, och den minimala tillväxten som väntar framöver, så visar begagnatmarknaden inga tecken på att sakta in, säger IDCs analytiker Anthony Scarsella.

– Restaurerade och använda enheter fortsätter att fungera som kostnadseffektiva alternativ både för konsumenter och företag, som vill spara pengar.

Vill stärka sitt varumärke och ekosystem

Dessutom, tillägger Scarsella, eldas den här utvecklingen på av att flera leverantörer vill få ut den här typen av billigare enheter på marknader där de inte har så stor närvaro – för att på så sätt stärka sitt varumärke och sitt ekosystem av appar och tjänster.

Bilden av en snabbt växande försäljning bekräftas av de svenska företag som arbetar inom den begagnade smartphone-försäljningen.

3StepIT är ett företag som arbetar just med att hämta in och restaurera använda it-produkter vid någon av deras anläggningar i Norden. I Norden restaurerar företaget runt 500 000 använda enheter per år, och det är en siffra som växer med mellan 10-15 procent varje år. Därefter säljs produkterna vidare på begagnatmarknaden.

Vd Peter Onstrand berättar att just smartphones växer mycket snabbt i det här avseendet. I dag står de här produkterna för nästan 30 procent av det totala antalet enheter de hanterar i Sverige.

– Det är mycket stark tillväxt för begagnade smartphones också i Sverige, utan tvekan. Det drivs på av att allt fler företag vill köpa sina smartphones som en tjänst, vilket i praktiken innebär att man hyr dem i två år och sedan lämnar tillbaka dem.

Peter Onstrand.

Peter Onstrand säger att smartphone-marknaden legat efter pc-marknaden i det här avseendet, men att det här segmentet nu kommer kraftigt.

– Inom pc har man arbetat med återanvändande länge och där har det också funnits en förståelse för värdet på en använd pc. Den här medvetenheten har ökat kraftigt när det gäller smartphones också, då inköpsvärdet på enheterna gått upp. Nu kan ju en Iphone kosta över 10 000 kronor.

Kan finnas viktig information kvar på dem

Andra faktorer som gör att företagen i allt högre grad lämnar in sina smartphones är att det kan innebära en säkerhetsrisk att låta personalen behålla äldre enheter, då det kan finnas företagsinformation kvar på dem.

Ytterligare en faktor är miljöaspekten.

– Om man låter en smartphone leva ett andra och ett tredje liv, så behöver det inte tillverkas lika många telefoner, vilket innebär en miljövinst.

Jörgen Berg är vd för det estniska återanvändningsbolaget Replace som precis blivit uppköpta av it-leverantören Xllnc. Han berättar att bolaget dubblat både vinsten och omsättningen varje år sedan starten för tre år sedan, och nu omsätter det runt 800 miljoner kronor. De säljer mellan 50 000 – 65 000 begagnade smartphones per månad, mestadels till återförsäljare i Europa.

Också Jörgen Berg säger att det råder kraftig tillväxt på andrahandsmarknaden för smartphones och att det snarare handlar om att få fram tillräckligt många produkter än att leta köpare.

– Marknaden växer med utbudet, säger han. När det gäller tillväxten så finns inget problem när det gäller efterfrågan, utan det handlar just om utbudet av begagnade smartphones.

Med samgåendet med Xllnc, som har en betydande verksamhet inom området arbetsplats-som-tjänst, vill Replace nu ta sig in på företagen i Sverige.

– Där kan vi komma in och komplettera med smartphones.

– Det handlar i mångt och mycket om att få in ett livscykelstänk på företagen. En enhet som måste bytas på ett företag kan ha ett värde på ett annat.

Jörgen Berg säger vidare att hela den här marknaden har mognat de senaste åren.

– Branschen har utvecklats väldigt positivt och blivit mycket mer accepterad. De kanaler som levererar till oss har blivit duktigare på att ställa krav på oss. Tidigare var begagnade telefoner mer ett problem man ville bli av med.

