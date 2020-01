Det nya coronaviruset som nyligen började spridas mellan människor i Wuhan i Kina dubbleras vartannat dygn, vilket är snabbare än Sarsutbrottet 2002–2003. Hittills uppges det ha infekterat över 2 800 personer och över 80 rapporteras ha dött.

Världen följer utbredningen noga för att se hur det utvecklar sig och nu kan vi alla följa med på den karta som forskare på John Hopkinsuniversitetet i Baltimore i USA lagt upp på nätet.

På kartan visualiseras varje utbrott med en röd prick vars storlek motsvarar omfattningen och om man klickar på den kan man se mer information för just den regionen. Forskarna använder sig av data från den amerikanska hälsomyndigheten Center of disease and prevention och från Världshälsoorganisationen, WHO.

I takt med att nya uppgifter kommer in uppdateras kartan med bekräftade sjukdomsfall och dödsfall.

Kartan är också tänkt att motverka att falska uppgifter börjar florera och skapa en tydligare bild, rapporterar Business Insider.

Läs också:

Apple donerar till grupper som kämpar mot coronaviruset

Pojke eller flicka? Det blev ett malware! Enkelt att hacka sjukvårdsutrustning