Nyligen avslöjade New York Times att 600 polismyndigheter i USA använder sig av en databas från Clearview AI som består av tre miljarder bilder på ansikten som samlats in i smyg från tjänster som Facebook och Youtube.

Nu har 40 inflytelserika organisationer, däribland Electronic Frontier Foundation, Color of Change, Fight for the Future och Consumer Federation of America, skrivit ett öppet brev till Privacy and Civil Liberties Board där de varnar för riskerna med att använda sig av ansiktsigenkänning. Till exempel kan tekniken användas för att övervaka minoritetsgrupper och oliktänkande.

Dessutom påpekas att det finns en stor risk för att personer med afrikansk eller asiatisk bakgrund råkar extra illa ut, detta då dagens mjukvara har stora problem med att skilja på individer som inte är av europeisk härkomst. Enligt en undersökning från National Institute of Science and Technology är risken för förväxling hundra gånger högre för mörkhyade individer än för ljushyade.

Därför kräver nu de 40 organisationerna att det inte ska vara tillåtet att använda system för ansiktsigenkänning i USA, detta då tekniken anses utgöra ett hot mot medborgarnas rättigheter.