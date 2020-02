Efter förvärvsfesten – nu har Visolit flyttat ihop för att flyta ihop

Visolits koncernchef Terje Mjøs har varit ett av de flitigaste bina i den myllrande förvärvskupa som den svenska it-branschen förvandlats till under de senaste åren. Hans framfart i Sverige och hemma i Norge har inneburit tio nya bolag på kort tid, och som nu ska integreras. Ett jobb som naturligtvis blir betydligt lättare om verksamheten samlas på ett ställe.

Ett allt vanligare steg för branschens bolag är att överge Kista för Solna. Och Visolit följer den trenden. Personalen från Excanto, Ibiz Solutions i Stockholm, IT-Mästaren och Visolit det vill säga det tidigare Telecomputing, som varit utspridd har numera landat i det hus som döpts till Solna United, som ligger vid pendeltågsstation Solnas södra uppgång.

Flyttade i början av förra veckan

I torsdags i förra veckan var det också stor baluns i Solna inför den stundande flytten som skedde i måndags. Under den lokallösa fredagen var det hemmajobbande som gällde, vilket kanske inte var ett helt impopulärt beslut hos personalen dagen efter festen. Och det är en nöjd Terje Mjøs som berättar om planerna när Computer Sweden träffar honom innan inflyttningseventet.

– Vi har lagt mycket tid på att få till integrationen och hela processen kommer underlättas av att vara på samma ställe med alla våra bolag i Stockholm, säger han.

Totalt är det tio bolag som köpts in under 2018 och 2019, och det första steget på integrationsresan var det nya gemensamma namnet. Det här är nästa viktiga steg, inte minst för den svenska verksamheten, som nu får ett huvudkontor. Men de lokala kontoren i Göteborg, Malmö, Örebro, Karlstad och Gävle spelar så klart fortfarande en viktig roll.

– Att flytta ihop är det enklaste sättet att få med alla att vara med på något nytt. Därför är det viktigt att byta miljö. Nu sitter alla i nya fräscha lokaler i Solna och det kommer att ge en boost som jag har stora förväntningar på, säger Terje Mjøs.

Ska det bli fler förvärv? Det har ju gått flera veckor på det nya året och ni har inte köpt något än, har du tappat stinget?

– Jag kan inte kommentera i detalj. Vi har tittat på några bolag i Sverige, men vi har inte kommit överens om priset, så det har inte varit attraktivt nog.

Vad är det som lockar med de bolag ni vill ha? Vad tittar ni på?

– Det brukar vara tre saker som lockar, tillväxt, geografisk närvaro eller kompetens. Och där har vi fokus på att få in rätt kapacitet. Där har vi till exempel Ibiz Solutions, som hade något vi såg att vi behövde, integration med cloud. Det är en kompetens som kan ge oss mer kraft inom cloud.

Pekar ut en huvudkonkurrent

Visolitkoncernchefen beskrive r den typiska sweetspotkunden som ett bolag med mellan 100 och 1 500 anställda, även om det även finns kunder med upp till 3 000 anställda. Om han ska peka ut en huvudkonkurrent som Visolit ska slåss mot i Sverige, så är det inte helt överraskande Iver, som har en liknande verksamhet och som gjort en liknande förvärvsresa uppbackad av riskkapital.

Drift samt att hjälpa kunderna till molnet är det typiska uppdraget, och Microsofts affärsområdechef för moln, Annica Wallenbro Stojcevski, var också på plats på torsdagen för att accentuera vilket som är Visolits huvudpartner i molnet.

– Just nu går vi all in på Microsoft. Vi har kompetens inom de andra stora molnleverantörerna också, om någon vill ha en hybridplattform eller liknande, men Microsoft är vår huvudpartner. Vi ser mer och mer affärer i det publika molnet utöver vårt eget erbjudande Visolit Cloud, som vi knyter ihop med Azure och Office365. Vi får ofta nya kunder som vill ha hjälp att hitta rätt mix, säger Terje Mjøs.

