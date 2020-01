Den totala smartphone-försäljningen i världen landade på 369 miljoner enheter under fjärde kvartalet 2019, visar en ny rapport från analysföretaget Canalys. Det var en uppgång med en procent jämfört med motsvarande period året före.

För Apple gick försäljningen spikrakt uppåt under perioden. Tack vare stark efterfrågan på Iphone 11 ökade Apples försäljning med nio procent under kvartalet till 78 miljoner levererade enheter.

Samsung var näst största leverantör under den här perioden med 71 miljoner levererade enheter (en ökning med en procent) och kinesiska Huawei kom in på tredje plats med en minskning på sju procent. Huawei påverkades av USA:s svartlistning av företaget och levererade 56 miljoner enheter under perioden.

Smartphone-marknaden har gått kräftgång senaste året, men fjärde kvartalet var en ljusglimt, trots allt.

– Det här är en stor framgång för hela branschen, åtta av de tio största leverantörerna växte under fjärde kvartalet säger Ben Stanton, analytiker på Canalys.

Totalt under 2019 tappade smartphone-marknaden två procent av försäljningen jämfört med 2018. 1,37 miljarder enheter såldes under helåret.

Om man ser till helåret 2019 var Samsung största leverantör med 21,8 procent av världsmarknaden, framför Huawei med 17,6 procent och Apple 14,5 procent.

Xiaomi var fjärde största leverantör och Oppo hamnar på plats fem.

