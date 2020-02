Analytikerna har länge efterfrågat att Alphabet ska särredovisa resultaten för videotjänsten Youtube och nu i rapporten för fjärde kvartalet och helåret 2019 gjorde de just detta.

Youtube hade under helåret en reklamförsäljning på 15 miljarder dollar, vilket var klart under förväntningarna som låg på upp till 25 miljarder dollar, enligt nyhetstjänsten Reuters.

Även Googles molnverksamhet var en besvikelse under perioden. Med en tillväxt på 53 procent under fjärde kvartalet växer Google Cloud långsammare än den verksamheten den försöker komma i kapp, nämligen Microsoft Azure som under senaste kvartalet växte med 62 procent.

Totalt omsatte Googles molnverksamhet 8,92 miljarder dollar, vilket var sämre än väntat, enligt Reuters.

Googles totala annonsförsäljning landade på 37,93 miljarder dollar under fjärde kvartalet, en uppgång från motsvarande period förra året, då siffran var 32,63 miljarder.

Totalt hade Alphabet en omsättning på 46 procent, vilket var en ökning med 17 procent. Vinsten för fjärde kvartalet ökade med 20 procent.

Alphabets rapport innebar dock att aktien föll med 4,5 procent i efterhandeln.

