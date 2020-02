Elon Musk efterlyser folk till sitt AI-team på Tesla. Men det är inte examina eller utbildning som avgör vem som får jobbet. I sina tweets poängterar han att det inte krävs collegeexamen och lägger till att han inte ens bryr sig om man gått ut high school.

Tesla will hold a super fun AI party/hackathon at my house with the Tesla AI/autopilot team in about four weeks. Invitations going out soon. — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

A PhD is definitely not required. All that matters is a deep understanding of AI & ability to implement NNs in a way that is actually useful (latter point is what’s truly hard). Don’t care if you even graduated high school. — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2020

Det han däremot letar efter är en ”djup förståelse” av AI och alla kandidater kommer också att behöva klara tuffa kodningstester för att komma ifråga.

Our NN is initially in Python for rapid iteration, then converted to C++/C/raw metal driver code for speed (important!). Also, tons of C++/C engineers needed for vehicle control & entire rest of car. Educational background is irrelevant, but all must pass hardcore coding test. — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2020

Det är inte första gången som Elon Musk spelar ner betydelsen av utbildning, skriver CNBC. I en intervju med den tyska motortidningen Auto Bild 2014 sa han att en högskoleexamen visserligen kan vara en indikation på att en person är kapabel att göra bra ifrån sig – men att det inte är någon garanti.

”Om du tittar på personer som Bill Gates eller Larry Ellison, Steve Jobs, de killarna tog inte någon collegeexamen men om du hade chansen att anställa dem så skulle det självklart vara en bra idé”, sa han i intervjun.

Läs också:

Elon Musk släpper edm-låt på Soundcloud

Var tredje svensk vill stärka sin digitala jobbkompetens