Mastercards vd Ajay Banga berättar i en ny intervju med The Financial Times, via Market Insider, varför företaget valde att avsluta sitt samarbete med Facebooks kryptovaluta Libra.

Ajay Banga säger att en av orsakerna var att Libras chefer inte kunde lova att det skulle gå att följa aktuell lagstiftning gällande penningtvätt, datahantering och kännedom om klienter.

Det var också oklart hur Libra egentligen skulle gå med vinst, vilket Ajay Banga säger vidare ökade hans oro för att vinsten skulle komma till följd av vad som egentligen var ansvarslösa orsaker.

Mastercard vd:n säger att han var också orolig över att Facebook presenterade Libra som ett decentraliserat nätverk drivet av flera olika partner, samtidigt som användarna behövde ha valutan i en digital plånbok, Calibra, som hanterades av Facebook.

Även Visa, Ebay och Paypal var inledningsvis också partners med Facebook Libra men har sedan dess dragit sig ur samarbetet.

