Rapporterna om hur Kina bygger upp en allt mer omfattande övervakningsstat där alla medborgare ska kunna följas via kameror med AI i realtid skrämmer oss. Men frågan är hur tekniken ska hanteras i en demokrati som vill fortsätta vara en demokrati.

Bara under senare tid har exempelvis New York Times rapporterat om hur 600 polismyndigheter i USA använder sig av en databas från företaget Clearwater AI som består av tre miljarder bilder på ansikten som samlats in i smyg från tjänster som Facebook och Youtube.

Flera tunga organisationer har därför gått ut och krävt förbud mot att använda system för ansiktsigenkänning i USA. Bland annat pekar man på risken att tekniken kan användas för att övervaka oliktänkande och minoritetsgrupper. Just minoritetsgrupper riskerar nämligen att drabbas extra hårt eftersom systemen inte är lika bra på att identifiera människor med mörkare hudtoner och därför inte gör lika säkra utpekanden – det blir helt enkelt ofta fel.

Men det är inte åt förbudshållet vinden blåser just nu. EU-kommissionen backade alldeles nyligen från sina planer på ett femårigt förbud mot ansiktsigenkänning på offentliga platser medan man funderade ut hur man skulle hantera det på ett ansvarsfullt sätt.

Lägger in listor med eftersökta personer

Storbritannien använder sig sedan tidigare av kameraövervakning i stor skala och Londonpolisen har för avsikt att också börja använda ansiktsigenkänning i realtid. Kamerorna ska användas fem sex timmar i taget och varje gång läggs det in listor av personer misstänkta för allvarliga brott som de söker efter.

Och även Tyskland som alltid brukar vara försiktigt när det gäller allt som luktar övervakning efter sin tid som totalitär stat – både nazistisk och kommunistisk – är på gång och tänker sig att installera kameror som automatiskt kan identifiera människor på 134 tågstationer och 14 flygplatser.

Så hur ser det ut i Sverige?

Jo, också den svenska polisen har planer på automatiserad ansiktsigenkänning där det första steget är att testa tekniken vid Skavsta flygplats. I ett andra steg är det tänkt att även utvidga försöket till Arlanda, det framgår av en utredning som rättsavdelningen vid Polisens nationella operativa avdelning gjort med anledning av det planerade testet och som Computer Sweden tagit del av.

Tanken är att placera en kamera vid gränskontrollen där den tar bilder av de som passerar och sedan jämförs den automatiskt med bilden i passet. Utifrån det ska man sedan utveckla mjukvaran som i nästa fas ska användas skarpt och, slår rättsavdelningen fast, på ett rättssäkert och icke-diskriminerande sätt.

Men lagen står i vägen för försöket har det visat sig. Polisens egen rättsavdelning såg risker i att enskilda personer inte kan göra informerade val och även i den planerade lagringen av de känsliga personuppgifter som bilderna utgör.

Är inte förenligt med lagen i dagsläget

Därför vände man sig till Datainspektionen som konstaterade att försöket helt enkelt är olagligt i dag och att det krävs en lagändring för att kunna genomföra det.

Datainspektionen skriver att ”den aktuella testverksamheten är en nödvändig förutsättning för att en behandling i skarpt läge, som i sig har rättsligt stöd i gällande lagstiftning, ska kunna komma till stånd”.

Det här är ett problem som måste lösas konstaterar Britt-Louise Wahlberg, processledare inom it på polisens nationella operativa avdelning.

– Vi har EU-krav på oss att ha en viss förmåga vid våra gränser där vi exempelvis ska kunna kontrollera att rätt innehavare visar upp pass, så att det inte är någon annans, eller om personen är efterlyst. Vi ska kunna verifiera om en misstänkt person som finns på en bild i Schengens informationssystem passerar genom att jämföra det med en livebild, säger hon.

Innehavarkontroll av pass ska kunna göras med stöd av ansiktsigenkänning i alla situationer där passkontroll eller in- och utresekontroll görs. Om alla som passerar in i landet dessutom ska kontrolleras med ansiktsigenkänning mot efterlysningssystemet SIS är däremot fortfarande inte bestämt i svensk lagstiftning.

– Det vi ska titta på i testerna är bland annat hur smidigt det fungerar och hur fort det går.

Några skarpa planer för automatiserad ansiktsigenkänning förutom vid gränskontroller finns inte i dagsläget konstaterar Britt-Louise Wahlberg.

– Visst kan det användas även för andra syften men då får vi specificera det och ta en sak i taget. När vi tittat på detta så kan vi se över om det finns fler områden som är aktuella. Det är viktigt att värna integriteten men samtidigt så måste vi också tänka på säkerhet och brottsbekämpning och då kan detta vara ett verktyg, säger hon.

När testet på Skavsta kan vara på banan hänger alltså på att lagen ändras – annars är allt riggat och klart.

Styrs av EU:s förordningar

– Vi för just nu dialog med justitiedepartementet och upplever att vi får bra support därifrån, det finns en vilja att lösa det på ministernivå. Det är prioriterat eftersom det också styrs av de förordningar från EU som finns. Men det finns inget datum eller prognos på när vi kan få grönt ljus, säger Britt-Louise Wahlberg.

Och Natali Sial, pressekreterare hos Mikael Damberg, säger att frågan för närvarande analyseras på departementet.

– Vi har uttryckt att vi vill undersöka möjligheten att testa den här typen av verksamhet – men det är ett snårigt juridiskt område. Just nu tittar vi på det Datainspektionen angett och analyserar vilka möjligheter som finns, säger hon.

Att Sverige inte ligger först är inget problem i sig tycker Britt-Louise Wahlberg.

– Vi har gjort studier och tittar på hur andra gjort – och lär oss av det som de gjort fel. Vi behöver inte stå längst fram.

