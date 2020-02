I går samlade HP och HPE sina partner till den årliga festen och utdelningen av priset guldmyran på Cirkus i Stockholm. Totalt var det tolv myror som delades ut och nio av dessa gick till kvällens två stora vinnare, Advania och Atea. Och i den interna segerfajten påpekar säkert Advania gärna att fem myror är fler än fyra för Atea.

Övriga tre bolag som fick gå hem en myra rikare var IT-Total, Visolit och Xllnc. Kvällens stora segerduo tog också hem finpriset som årets partner hos varsin Hewlett Packard-skapelse. Atea vann titeln som årets HP-partner och Advania blev årets HPE-partner.

Från HP och HPE förklarar man valet av vinnare i respektive kategori med att det bygger på en samlad bedömning.

Premierar de som aktivt utvecklar affären

”I kategorin Growth väger till exempel självklart en ren försäljningsökning tungt, men står våra produkter dessutom för en växande andel av partnerns totala omsättning blir valet ännu enklare. Faktor som samarbetsförmåga, effektivitet och kreativitet har stor betydelse. Vi premierar hellre en partner som driver på och aktivt utvecklar sin affär än en oengagerad partner med stora volymer”, lyder en del av programförklaringen där man också premierar följande:

”Planering och framförhållning är också viktigt, liksom förmågan att tydligt kommunicera affärsplaner och försäljningsmål. Vi premierar partners som tar ansvar för affären från start till mål och driver digital transformation så att HP:s och HPE:s innovationer kan skapa värde för människor och organisationer”.

Här är vinnarna i de tolv kategorierna

HP Growth – Visolit

HP Personal Systems – Advania

HP Print Solutions – Atea

HP Strategic Deal – Advania

HP Keep Reinventing – Xllnc

HP Partner of the Year – Atea

HPE Strategic Deal – Atea

HPE As a Service – Advania

HPE Growth – IT-Total

HPE Innovation – Atea

HPE Intelligent Egde – Advania

HPE Partner of the Year – Advania

