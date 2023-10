För tre veckor sedan skickade Citrix ut säkerhetsfixar till sina Netscaler-enheter som täpper till Citrix Bleed (CVE-2023-4966), en allvarlig sårbarhet som gör det möjligt för hackare att få tillgång till företags interna nätverk utan autentisering.

Enligt Ars Technica har minst 20 000 enheter utsatts för attacker sedan dess, något som bland annat innebär att hackare har kommit över filer som kan användas för nätfiske och liknande.

Administratörer uppmanas därför att omgående installera de senaste säkerhetsfixarna. För att vara på den säkra sidan bör dessutom alla pågående sessioner avslutas, något som görs med följande kommandon:

kill icaconnection -all

kill rdp connection -all

kill pcoipConnection -all

kill aaa session -all

clear lb persistentSessions

Mer information om sårbarheten finns på Netscaler.com.