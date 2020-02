Inte helt väntat valde IBM Stockholm som lanseringsort för sin senaste lansering inom storage-området – plattformen One Storage Platform.

Computer Sweden träffade Ed Walsh, nu chef över IBM:s gigantiska lagringsdivision för en intervju i samband med lanseringen.

Walsh berättar att IBM arbetat med den här plattformen i mer än tre år innan den nu är klar för lansering. Det som gör lösningen speciell, säger han, är att det handlar om just en enda plattform.

– Det finns ingen annan i branschen som gör det här. Alla andra har lagringsplattformar för highend eller lowend och så finns det midrange i mitten. Vad vi gör nu är att vi förenklar lagringen till en enda mjukvaruplattform. Företagen får den lagring de behöver men hanteringen är enklare.

Ytterligare en nyhet kring denna plattform är att IBM börjar använda sig av en prenumerationsmodell, i stället för att som tidigare ha tagit betalt efter användande.

Det här är en stor lansering, hur kom det sig att ni valde Stockholm som lanseringsort för den här produkten?

– Vi tycker om att göra lanseringar runt om i världen, och i Norden har vi starka lokala team och partners, därför var det ett bra ställe. Det är ett sätt för oss att cirkulera, prata om tekniska detaljer på olika ställen. Det skapar mer energi än om man bara har stora lanseringar på huvudkontoret.

Har gått in i kapitel två på molnresan

Ed Walsh är en tungviktare inom IBM. Förutom nuvarande rollen som chef för den stora storage-divisionen så har han också innehaft roller strategi- och marknadschef på bolaget, och han har därmed vad man brukar kalla helikoptersyn över olika verksamheter. Men han säger att lagringen är fundamentet i it-jättens stora strategiska satsning på vad de kallar ”hybrid multicloud”, det vill säga att skapa en enda lösning för organisationer som både vill ha sina arbetsflöden i egna datacenters, i privata moln och i flera av de publika molntjänsterna.

Det är dit marknaden rör sig, menar Ed Walsh, och det hör i sin tur ihop med att företagen gått in i ”kapitel två på sin molnresa”.

– I kapitel ett flyttades 20 procent av arbetsflödena upp i det publika molnet, mestadels migreringar men så byggdes det också nya applikationer i molnet. Men det vi ser nu, i kapitel två, är att organisationerna tar nästa steg och det handlar om att flytta de svåra arbetsflödena.

De flesta storföretag befinner sig i den här fasen, säger Ed Walsh.

– Det är databaserna och verksamhetskritiska data. Alla behöver inte flyttas upp i det publika molnet, men alla de här applikationerna måste moderniseras så att man fullt ut kan dra nytta av vad en multicloud-miljö kan erbjuda. Det gör man sedan genom containrar, mikrotjänster och Kubernetes.

Därefter kan man köra det här antingen i de egna datahallarna, eller i någons publika moln, eller också ute i kanten av nätverken, säger Ed Walsh.

Det här var också ett tungt vägande skäl till att IBM spenderade 300 miljarder kronor på att köpa open source-leverantören Red Hat 2018, berättar Ed Walsh. Deras lösningar underlättar hela den här processen.

Varför är då multicloud vägen framåt?

– Det vi säger är att vi inte kommer att låsa in er. Ni kan gå till Google, Azure eller AWS men då låser de in dig i sitt moln. Vi är öppna, och att vara öppna är enda sättet att undvika inlåsning, säger Ed Walsh.

Finns det fortfarande system som företagen inte vill flytta upp i molnet?

– Jag tror inte det är så att de inte vill flytta upp i molnet. Vi försöker prata mycket om säkerhet. Tidigare sa man att finanssektorn aldrig skulle flytta upp kritiska system i molnet, men vi skapade ett privat moln som en utvidgning av vårt publika moln för finanssektorn, där vi svarar upp mot alla regulatoriska krav.

– Där får användarna sina egna nycklar och vi kan överhuvudtaget inte titta på deras data. Nu kommer Bank of America flytta in allt där. Och får man väl in en spelare följer andra efter.

Vad har köpet av Red Hat inneburit för er?

– Det är en utökning av vår strategi att vara multicloud. Det är enda sättet att använda containrar och Kubernetes på ett öppet sätt. Det ger oss en plattform att modernisera data en gång och sedan kunna köra dessa var som helst. Det är det våra kunder vill ha, och det är därför en majoritet av storföretagen redan använder Red Hat.

Avslutningsvis, det är svårt att inte ta upp AI i en intervju med en IBM-chef. Ed Walsh säger att AI är en teknik som går rakt genom deras produktportföljer nu.

– Det pratas mest om utsidan, hur det kan hjälpa företagen att använda data bättre, förbättra kundupplevelsen och få en smartare försäljning.

– Men om AI kommer i ökande grad också att användas för att hjälpa företagens egna anställda och effektivisera de interna processerna.

