Genom att titta på besluten, hjärnvågor och ögonrörelser för personer som spelar tv-spel hoppas forskare vid University of Buffalo i USA som arbetar med så kallade robotsvärmar kunna få fram data för att bygga AI som kan styra autonoma luft- och markrobotar, rapporterar The Next Web.

Deltagarna ska spela strategispel i realtid som forskarna utvecklat och som liknar Starcraft eller Company of heroes. Under tiden håller höghastighetskameror koll på deras ögonrörelser och ett headset övervakar hjärnvågorna.

Tanken är att ta fram algoritmer för att kunna styra svärmar på upp till 250 militära drönare.

– Vi vill inte att AI-systemet bara ska efterlikna mänskligt beteende, vi vill att den ska skapa sig en djupare förståelse för vad som motiverar mänskliga handlingar. Det är det som kommer att leda till mer avancerad AI, säger forskningsledaren Souma Chowdhury till UBNow.

Forskningen finansieras av den amerikanska forskningsmyndigheten för försvaret, Darpa.

