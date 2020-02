Skolterminen i Kina skulle egentligen startat vecka 8, men för att motverka spridningen av coronaviruset kommer landets skolor att hållas stängda framöver.

Istället har Kina startat upp en nationell molnbaserad utbildningsplattform som tillsammans med tv-sända lektioner ska se till att landets 180 miljoner elever kan fortsätta sin utbildning. Detta rapporterar landets statliga nyhetstjänst Xinhua, via MIT Technology Review.

För grundskolebarn sänds lektioner via landets statliga tv-kanaler medan elever i gymnasieåldern kommer använda utbildningsplattformen som har totalt 169 lektioner som täcker 12 olika ämnen under den första veckan. Lärare kommer sedan att uppdatera plattformen med innehåll allt eftersom och 600 000 lärare utför även livesända lektioner via Alibabas Dingtalk.

För att utbildningsplattformen ska fungera ordentligt har Kinas regering anlitat landets teleoperatörer China Mobile, China Unicom och China Telecom som tillsammans med teknikföretag som Huawei, Baidu och Alibaba ska bistå med 90 terabyte bandbredd och 7000 servrar vilka ska göra så att upp till 50 miljoner elever kan använda tjänsten samtidigt.

