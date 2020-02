Så försvarar försvaret sig självt – vi har besökt FM-cert

Enköping visar sig från den soliga sidan den vintermorgon jag besöker försvarsmaktens centrum för cyberförsvar – FM Cert. Verksamheten är inhyst inom det gamla men fortfarande aktiva regements område norr om stadskärnan.

Givetvis skvallrar inget om att ett av Sveriges tyngsta enheter för cyberförsvar verkar i den tegelbyggnad jag släpps in i, via en rejält övervakad grind, av Jonas Eriksson, rekryteringshandläggare på Försvarsmakten. Besöket har förberetts i veckor efter att jag försäkrat att jag är en hyfsat snäll journalist som bara vill prata teknik, skickat frågor i förväg och angett mitt personnummer.

FM Cert är alltså Försvarsmaktens computer emergency response team, och uppgiften för enheten är att försvara försvaret, inte att försvara landet, vilka många kanske skulle tro. Sverige har inget nationellt cyberförsvar likt Israels Cert-IL jag besökt bara en vecka innan besöket på FM Cert, utan förmågan är utspridd på olika organisationer.

Efter att jag släppts in i byggnaden möts jag av ytterligare fyra militärer, varav två i uniform, däribland chefen för enheten överstelöjtnant Fredrik Maxén, chef för it-försvarsförbandet inom Försvarsmakten. Efter gott kaffe i fikarummet och lite trevligt kallprat leds jag in i ett konferensrum där mötet ska verkställas. Stämningen är god, men en aning avvaktande. Att man snackat ihop sig innan är rätt uppenbart, det är nog inte varje dag de släpper in journalister här, eller någon annan utomstående för den delen.

Påminner om dörren till ett bankvalv

På vägen till konferensrummet leds jag förbi den dörr som leder till det rum där operatörerna normalt arbetar. Dörren, som jag inte får fotografera, är en rejäl historia som påminner om bankvalv. Märkligt nog plockas jag inte av mobilen, men jag får inte fotografera varken människor eller faciliteter.

FM Cert ska alltså försvara Försvarsmaktens it-infrastruktur - allt från personalens arbetsstationer och mobiler till ”plattformar” som Jas och marinens fartyg. Uttrycket plattformar ger associationer till operativsystem och moln, men det är förstås rimligt att tänka i banor av plattformar om man inser att dessa maskiner är extremt datoriserade, att de har interna nätverk, att det sannolikt är uppkopplade till andra nätverk inom Försvarsmakten, och att de därmed är sårbara. På frågan hur detta ser ut får jag ett svar som tyvärr blir ett återkommande mantra under vårt möte – ”det kan vi inte svara på”.

Fredrik Maxén.

FM Cert startades 2005 och är rent organisatoriskt inte en egen organisation inom Försvarsmakten utan ”toppen på ett isberg inom Försvarsmakten” och en funktion inom it-försvarsförbandet. De som arbetar där är en blandning av civila och militärer men hur många de är är en hemlighet eftersom det avslöjar ”verkan och förmåga”. Även de två ord som återkommer ofta.

Försvarsmaktens sammantagna cyberförsvar är utspritt på flera enheter, till exempel enskilda förband eller andra organisationer och avdelningar inom Försvarsmakten. Det interna nätverket inom försvarsmakten kallas FM IP och är en bärare av andra slags nätverk för olika it-system. Inom försvarsmakten drivs nätverken av ett förband med beteckningen FMTIS, eller Försvarsmaktens telekommunikations- och Informationssystemsförband. FM Cert och FMTIS samarbetar nära varandra för att skydda försvarsmaktens it-system.

FMTIS driver informationssystemen och består till manskapet sätt i huvudsak av driftpersonal. De driver olika typer av nätverkssystem för olika behov – allt från vanliga kontorsnätverk till vapensystemens och plattformarnas nätverk.

I vissa fall uppkopplade mot omvärlden

Försvarsmakten har förstås internetanslutna it-system med publika ip-adresser utöver de interna systemen. Alla it-system övervakas på olika sätt. Om detta låter en aning kryptiskt, beror det på att det är ungefär så mycket man vill säga.

Det övergripande syftet med verksamheten är att se till att försvarsmaktens ledningsförmåga fungerar. De som försöker att attackera försvarsmakten är statsaktörer, så mycket står klart, men Fredrik Maxén och hans operatörer vill inte gärna berätta vilka statsaktörer som ligger bakom attackerna.

Att ge oss den informationen skulle möjligen få diplomatiska följdverkningar, men framförallt skulle informationen avslöja att FM Cert har förmåga att se vilka aktörerna är, vilket i sig är att avslöja för mycket. De ser även vad de kallar ”brus”, men agerar inte på bruset om det inte påverkar försvarsmakten.

Så kallad attribution, att ta reda på vilka som ligger bakom en attack, är svårt, eftersom angriparna är skickliga på att dölja sina spår, och de är lika skickliga på att få angreppet att se ut som att det kommer från någon annan. Ibland utförs attacker i syfte att få måltavlan att peka ut fel aktör.

Men med utgångspunkt i medierapporteringen krävs det inte mycket fantasi för att räkna ut vilka statsaktörer det sannolikt handlar om. Det är mäktiga fiender med enorma resurser och tålamod. I den fysiska världen är Sverige ett litet land vars försvar inte kan stå emot supermakter – en-veckas-försvaret var ett slagträ i debatten för inte länge sedan – men i den digitala världen är förhållandena annorlunda.

Kompetens den viktigaste faktorn

– Cyberkrigföring är en kostnadseffektiv bransch i förhållande till de andra vapengrenarna, säger en av operatörerna som inte får framträda med namn. Kompetens är den viktigaste faktorn, och några få personer med hög kompetens ger hög utväxling i fråga om verkan. FM Cert har som ambition att vara världsledande och har genom åren utmärkt sig internationellt i tävlingar och övningar.

Det är skillnad på att försvara kobbar och skär, och att försvara ett nätverk, som en operatör på en annan cert sade vid ett tidigare studiebesök.

Förmåga och verkan är två ord som ideligen dyker upp under diskussionen. FM Certs behov av verkan styr kompetenskraven och rekryteringen, och verkan ska räcka till att upprätthålla försvarsmaktens förmåga. Verkan och förmåga handlar om att leverera effekt, som operatörerna uttrycker det.

It-försvaret måste vara vasst, angriparna får säkert smaka på en och annan käftsmäll, och man får känslan att det ska göra jäkligt ont att skicka fel slags ettor och nollor mot det svenska försvaret.

Vilket leder mig till att fråga om man också sitter på offensiva förmågor – slår man tillbaka? Det kan ju antas ingå i försvaret, att åtminstone stoppa ”inkommande kanaler” genom att skjuta tillbaka. Vi vet också sen tidigare att försvarsmakten generellt har offensiv förmåga, men om den sitter hos just FM Cert vill vi, och operatörerna, låta vara osagt.

”Det kan vi inte svara på”, blir det uppenbara svaret. Ok, men vinner vi, frågar jag? Militärerna ser på varandra under en kort stund – man märker att teamet är väl sammansvetsat – sen svarar Fredrik Maxén:

– Ja, vi vinner.

Bra på att stoppa attacker tidigt

Aktiviteterna mot försvarsmakten går upp och ned i intensitet, i vilken grad vill man inte heller svara på, och inte heller om det handlar om regelrätta kampanjer, ddos-attacker eller något annat, men det händer att ”man inte kan vänta till kontorstid, och då får vi kalla in mer folk”. Kampanjer eller inte, det låter i vart fall som att FM Cert ibland får mer att hantera än annars.

– Vi vill inte svara på om lyckade angrepp inträffat, men vi arbetar med ett försvar som är byggt som lager på lager av skydd. Det kan hända att saker kommer igenom första lagret, men vi är bra på att stoppa attackerna tidigt och hindra vidare spridning och verkan, säger en av operatörerna.

Där har vi det ordet igen – verkan.

Vissa av försvarsmakten nätverk och system är nätverksmässigt isolerade, vad man ibland kallar ”air gap” ändå händer incidenter även med dessa system.

Jonas Eriksson, rekryteringshandläggare på Försvarsmakten.

– Vi kan ibland behöva rycka ut fysiskt till platser som vi nätverksmässigt inte kan komma åt – det är liksom inte bara som att logga in på en webbportal. Dessa platser är åtskilda och då måste vi åka ut på plats, säger en annan av operatörerna.

Det gäller förstås att inte avslöja den egna förmågan. Man vill inte att andra ska veta vad man vet. Militärerna på FM Cert kan inte svara på vilken som är den vanligaste typen av attacker, men nämner ett par gånger att man ”analyserar binärer” och att man ägnar sig åt viss egen utveckling.

Kan ställa till allvarlig oreda

Cyberattacker syftar ju även till att attackera och förstöra känslig infrastruktur utanför försvarsmakten som elnät, sjukvård, vattenförsörjning och liknande. Vad gör man om man ser sådana attacker? Det må vara hänt att det är ”brus” i försvarsmaktens ögon, men bruset kan ju ställa till allvarlig oreda trots allt.

– FM Cert är inriktat på att skydda försvarsmaktens egna system, men vi är genom samverkan en del av att skyddet av alla delar av samhället. Vi samverkar förstås både inom försvarsmakten och genom samarbetsorgan med andra utomstående cert:ar, exempelvis MSB och Cert-SE.

Jag för upp polisens kommande hemliga dataavläsning på bordet, att polisen ska få hacka kriminellas mobiler som en del av spaningen mot grov organiserad brottslighet. Skulle FM Cert rapportera om de hittar en dag-noll-attack, en zero-day exploit, underförstått en attack som polisen använder i sin spaningsverksamhet?

Återigen en kort stund med utbytande av blickar. ”Vi vill inte svara på om vi rapporterar zero-days, men vi samverkar ju med andra och kan varsko om saker vi ser. Det behöver ju inte se ut som att det kommer från oss. Generellt ser vi förstås gärna att fler sårbarheter täpps till”.

FM Cert behöver liksom de flesta organisationer inom it-säkerhetsområdet rekrytera kompetent personal, speciellt som kompetens har sådan direkt inverkan på försvarsförmågan. Men trots den generella kompetensbristen har man inga stora problem att hitta rätt folk.

Fredrik Maxén välkomnar ändå cybersoldatsutbildningen på KTH.

– Den är viktig. Det är ett pilotprojekt som dras igång i sommar, men vi hoppas att det fortsätter. Vissa av de som utbildas där kan till slut hamna på FM Cert, men även på andra ställen inom försvarsmakten. Vi har ingen direkt koppling till utbildningen, men är positiva till att den kommer igång.

Jag har inga större förhoppningar om att få svar på hur mycket cyberförsvaret inom försvarsmakten kostar samhället, men jag frågar om de har det finansiella stöd från försvarsmakten de behöver för att kunna driva och utöka verksamheten, eller om de känner att pengarna inte räcker till?

– Vi tycker att finansieringen räcker, det är inte ett problem, säger Fredrik Maxén.

