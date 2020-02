För knappt tre år sedan när Advania köpte Caperio pratade man om att en nordisk offensiv skulle inledas. Sedan dess har det svenskisländska bolaget också köpt sig in i såväl Finland som Norge.

I Danmark har man funnits på plats sedan ett antal år, men det har mest handlat om lokal närvaro. ”Vi har en lokal där. Och vi har fått en del kunder som sköts från de andra länderna. Vi räknar inte med att vi är på plats på riktigt förrän vi har intäkter och volym”, konstaterade Mikael Noaksson, vd på Advania Group då.

Nu lägger man alltså in nästa växel och meddelar att man på allvar finns på plats, genom att köpa danska Kompetera, som främst jobbar med infrastruktur, integration och det som i brist på tydlig svensk översättning brukar kallas managed services. Bolaget har 27 anställda med huvudkontor i Herlev. Efter förvärvet utgörs Advanias danska styrka av 30 personer.

– Genom förvärvet av Kompetera och vår etablering i Danmark är vi nu närvarande i hela Norden. Det gör att vi kan vara ännu närmare våra stora kunder, samtidigt som vi hoppas kunna växa mer på lokal nivå i Danmark. Advania passerar nu 5 miljarder i försäljning på årsbasis och med en organisk tillväxt på över 15 procent under 2019. Vi har ett fantastiskt momentum just nu och ser fram emot att ta oss an en ny marknad tillsammans med våra nya, danska kollegor. Det känns otroligt roligt, säger Mikael Noaksson om steget över sundet och vikten av att finnas i samtliga fem nordiska länder.

Carsten Weis, vd på Kompetera, välkomnar sin nya ägare och sina nya kollegor med följande ord:

– Det känns inspirerande att bli en del av en så pass stor aktör som Advania. Med vår kompetens och lokala förankring kan vi fylla de små, men ändå avgörande, luckorna i Advanias erbjudande på den danska marknaden. Genom att slå oss samman med kommer vi att kunna hjälpa våra kunder ännu bättre. Vi är så glada över att få den här möjligheten och ser nu fram emot en ljus framtid tillsammans.

