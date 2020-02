Elon Musk har flera gånger tidigare gått ut och varnat för att AI kan ta över världen eller förgöra den.

– Om det fanns en ond diktator så skulle mänskligheten dö, men för en AI skulle det inte finnas någon död. Den skulle leva för alltid. Och då skulle du ha en odödlig diktator som vi aldrig kan fly ifrån, sa han för två år sedan.

All orgs developing advanced AI should be regulated, including Tesla