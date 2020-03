För ett år sedan hade kinesiska Huawei sin första stora svenska konferens för det svenska partnerledet. I år har konferensen utökats så att den numera är nordisk, vilket såklart innebar att det var en betydligt större skara partner som letat sig till Grand Hotel i Stockholm, där det senare under kvällen även delades ut sedvanliga partnerpriser, som i Huaweis fall döpts till gulddraken.

Bolagets enterprise-verksamhet som främst fokuserar på datacenterprodukter som servrar, lagring, nätverk och olika molnlösningar har successivt lockat fler och fler partnerbolag från den svenska branschen med målet att ta upp kampen med de amerikanska jättar, som exempelvis HPE, Dell, Netapp och Cisco, som tidigare dominerat den delen av marknaden i Sverige. Och i kampen att etablera sig som en viktig leverantör för partnerledet jobbar man ständigt med sitt partnerprogram där man medvetet vill vara partnerns bästa vän.

Prylar som ligger i framkant

– Vi vill göra det enkelt att vara partner med oss. Vi har ett enkelt och väldigt ärligt partnerprogram med bra kickback och tanken är att vi ska utöka det ännu mer. Dessutom har vi sjukt bra prylar som ligger i framkant, och vi lanserar mycket nytt och till attraktiva priser, säger Joakim Arbhede, nordisk kanaldirektör på Huawei och konstaterar vidare:

– Nordiska marknaden har varit styrd av amerikanska leverantörer under några år. Vi tror att det behövs ett nytt varumärke för att utmana.

I och med att ni är en ganska ny spelare i Norden, behöver ni ha bättre villkor då för att sticka ut?

– Jag hävdar att vi har det, och dessutom är vi 100 procent partnerinriktade. Det skiljer sig från andra tillverkare. Vi har 190 000 anställda men vi tror inte att vi kan göra allt själva utan vi behöver våra partner. Man ska alltid kunna lita på oss som leverantör. Om en partner hittar en affär så kommer vi inte kliva in och ta den.

Under det senaste året har det knappast gått att missa varumärket Huawei, där såväl handelskriget med USA som bolagets involvering i utbyggandet av 5G, där det misstänks att kinesisk teknik kan användas av kinesiska staten för att spionera, har varit rejält omskrivet. Från Huawei-håll förnekas fortfarande avlyssningsanklagelserna konsekvent. Även om de sakerna inte gäller den svenska enterprise-divisionen påverkar det naturligtvis bilden av bolaget hos både slutkunder och partner. Joakim Arbhede är väl bekant med diskussionen, men konstaterar att det också gjort bolaget mer känt.

– Alla vet vilka vi är och det är positivt. För två år sedan behövde vi berätta mycket mer om vad vi gör. Idag vet de flesta vad vi gör även inom enterprise, säger han.

Jes Kongsmark, vd på Arrow ECS.

Vad säger bolagets partner då? Är Huawei så enkla och partnervänliga som man vill framstå? Ja, enligt Jes Kongsmark, vd på Arrow ECS, som är en av Huaweis tre distributörer. Övriga två är Also och Pedab.

– Huawei har ett av de mest generösa partnerprogrammen i it-branschen, säger han.

Så de har charmat sig in bland sina partner?

– Det är nog en medveten strategi. Men det har varit ganska stabilt hela tiden och bra kickback gör så klart att man jobbar lite extra. De har kommit långt med att bygga upp ett starkt partnernätverk i Sverige.

Hur har det funkat för er?

– Det är framför allt inom det hybrida molnet som det växer snabbast, och vår gemensamma affär har utvecklats väldigt bra under den senaste perioden. Det här är ett relativt nytt samarbete och Huawei är en väldigt spännande partner med fantastisk teknologi. Det tar lite tid att komma igång, men nu har vi hittat varandra på ett bra sätt och har en bra relation med bra kontakt. Jag har vart många år på IBM så jag är van vid att jobba med stora bolag.

Har situationen mellan USA och Kina påverkat hur ni jobbar i Sverige?

– Vi är ett amerikanskt bolag, men vi har inte haft något stopp internt hos oss. Huawei är dessutom en viktig kund för oss för den del av Arrow som säljer komponenter.

Kvällen avslutades med prisutdelning. Under middagen på Grand Hotel delade Huawei ut tio gulddrakar till de nordiska partner som varit bäst i respektive kategori. Kvällens stora vinnare var Proact, som tog hem fyra olika drakar till tre olika länder.

Här är vinnarna:

Nordic Distributor of the Year – Pedab

Nordic Innovation Solution Partner of the Year – Datapult, Danmark

Nordic Partner of the Year – Proact

Networking Partner of the Year – Netnordic, Norge

Data Center Partner of the Year – Proact, Finland

Kategorin Service Capability Partner of the Year delades ut till följande fem bolag som investerat i Huawei-certifiering:

Fiberdata, Gävle

Foranet, Umeå

Netnordic, Lysaker Norge

Proact, Oslo Norge

Proact, Malmö/Göteborg/Stockholm

Läs också:

Huaweis vd om efterlängtad svensk 5G: ”Spelindustrin blir en guldgruva”

I stormens öga 2019: telekomjätten Huawei