Nu när vi går in i ett nytt decennium så fortsätter CIO:er att axla ett större ansvar för strategiska affärsfrågor, däribland cybersäkerhet, dataanalys, ai och maskininlärning. Med det här ansvaret kommer också nya utmaningar – inte minst att hitta, rekrytera och anställa personer med den kompetens som är nödvändig för att göra framsteg på de här strategiska områdena.

Vår amerikanska systersajt CIO.com har genomfört sin undersökning State of the CIO 2020, bland 679 it-chefer och 250 it-ansvariga i linjeverksamheten, och denna visar på att de viktigaste drivkrafterna för it-investeringar under året är: Ökad effektivisering i verksamheten (37 procent av it-cheferna uppger detta), förbättrad it-säkerhet (33 procent), transformera affärsprocesser (30 procent) och ökad lönsamhet (24 procent).

De här satsningarna kräver dock annan kompetens.

Här är de 12 områden där it-cheferna förväntar sig att det blir svårast att hitta kompetens under året:

1. Cybersäkerhet: (39 %)

2. Dataanalys: (35 %)

3. AI och maskininlärning: (31 %)

4. Molntjänster: (18 %)

5. Licensbaserade tekniker: (18 %)

6. Devops och agila processer: (17 %)

7. Internet of things: (17 %)

8. Molnarkitektur: (16 %)

9. Designkompetens och UX: (16 %)

10. Mjukvaruutveckling: (15 %)

11. Applikationsutveckling: (15 %)

12. Multicloud-management: (15 %)

I en kommentar till resultaten säger Citrix CIO Meerah Rajavel att säkerheten är så högt prioriterad som en följd av: Hybridmolnens framväxt, distansarbete och bring-your-own-device-trenden.

– Det är svårt att hitta högkvalitativa kandidater inom säkerhet, design och användarupplevelse och dataanalys. När det gäller designtänkande så ändras också paradigmet från användarfokus till människa plus maskin. Det kräver också designers som förstår vilka möjligheter som finns med artificiell intelligens och maskininlärning.

