Fortfarande är osäkerheten stor hur över hur stor påverkan coronavirusets får på den globala hårdvaruförsäljningen men analyshusen drar nu ner prognoserna rejält.

Nu under första kvartalet väntas pc-försäljningen rasa med tvåsiffriga procenttal. Även under andra kvartalet drabbas pc-marknaden kraftigt. Därefter handlar det om hur lång tid det tar innan produktionen och logistiken når upp i normal kapacitet.

– Det här kommer främst att påverka produktion i öst och logistiken, så det blir primärt försäljningen under våren och eventuellt sommaren som påverkas, säger Anders Elbak, pc-analytiker på IDC.

– Norden har ännu inte påverkats så kraftigt av coronaviruset, så konsekvenserna här blir nog mindre än de blir globalt.

Det finns ännu inga specifika siffror för den nordiska marknaden, men globalt tror analyshusen att situationen får stora konsekvenser på pc-marknaden.

Två scenarion

Canalys arbetar med ett ”best-case” och ett ”worst-case” scenario. I bästa fall skulle den globala pc-marknaden under helåret gå ner med 3,4 procent. Hårdast drabbas marknaden under första kvartalet med en 10-procentig nedgång. Under andra kvartalet skulle nedgången bli nio procent. I det här perspektivet skulle produktionsnivåerna vara tillbaka på normala nivåer i april och därefter kan marknaden börja återhämta sig.

I värsta fall kommer situationen inte att normaliseras förrän i juni. I det fallet skulle tappet för den redan hårt prövade pc-marknaden bli nio procent under helåret.

Under första kvartalet skulle raset under första kvartalet vara 21 procent och under andra kvartalet 23 procent.

Hårdast drabbas tillverkare med produktion i Kina. De som drabbas allra hårdast är komponenttillverkare som är baserade i Wuhan samt ett par andra provinser, som Jiang Xu, då fabrikerna inte kan upprätthålla sin verksamhet, delvis på grund av arbetsbrist, men också som en följd av myndigheternas restriktioner. Särskilt akut kommer bristen på kretskort att vara under de närmaste månaderna.

”Vår kapacitet påverkas”

Den kinesiska pc-leverantören Lenovos Sverigechef Carl Naucler uppger i en skriftlig kommentar till Computer Sweden att ”kapaciteten oundvikligen påverkas” och att prioriteten är att uppnå normal kapacitet så snart som möjligt.

– Vårt fokus just nu är att fortsätta prioritera våra anställdas hälsa och välmående, att bibehålla kontinuitet i vår tillverkning och återuppbygga full kapacitet, samt hjälpa de som arbetar för att hejda utbrottet, säger han.

– Vi nyttjar vår fulla styrka hos våra globala tillverknings- och distributionsnätverk för att minimera eventuell påverkan för kunderna. Medan vår kapacitet oundvikligen påverkas är prioritet att uppnå normal kapacitet så snart som möjligt. Vi nyttjar även vår kärnkompetens när det gäller hanteringen av globala leverantörskedjor samt vår fulla styrka i våra över trettio fabriker runt om i världen för att minska effekterna till följd av coronaviruset.

Effekt på globala ekonomin

Även analysföretaget IDC arbetar med olika scenarion över hur coronaviruset påverkar pc-försäljningen under året. Den mest troliga händelseutvecklingen, enligt IDC, är att traditionella pc-försäljningen går ner med 4,4 miljoner enheter som en följd av coronaviruset.

Det här skulle innebära att prognoserna skrivs ner från –4,6 procent till –7,1 procent för helåret 2020 jämfört med året före.

I de här siffrorna ingår inte surfplattor och hybriddatorer. Inkluderar man dessa väntas försäljningen under helåret gå ner med hela nio procent.

I det pessimistiska utfallet skulle produktionsstörningarna fortsätta under året, precis som logistikutmaningarna. Även efterfrågan, investeringsviljan och budgeterna skulle kunna påverkas negativt om coronaviruset får effekter på den globala ekonomin.

