Den svenska animeringsstudion Important Looking Pirates utökar sitt samarbete med IP-Only, bland annat med mer och effektivare lagring. Avtalet, som presenteras som flerårigt, har ett värde på 7 miljoner kronor.

Important Looking Pirates har varit omskriven eftersom den varit med i flera stora produktioner som Jurassic World: Fallen Kingdom, Game of Thrones och Westworld. Många av studions konkurrenter kan erbjuda lägre pris så Important Looking Pirates satsar på andra konkurrensfördelar. Som till exempel att kunda hantera stora datamängder med krav på extremt korta ledtider. Därför har man valt IP-Onlys datacenter i Stockholmsförorten Sätra.

– De bolag som väljer oss gör det tack vare att vi kan utföra saker som ingen annan kan göra. De kommer helt enkelt till oss när det handlar om mer krävande projekt. Det gör att vi kan vara väldigt selektiva kring vilka uppdrag vi tar på oss, säger Daniel Rådén, teknisk chef på Important Looking Pirates om bakgrunden till samarbetet med IP-Only.

– Upplägget passar oss perfekt. Vår verksamhet bygger på att vi ska kunna klara av att plocka in 30–40 personer på kort tid och snabbt komma igång med ett nytt projekt. Därför behöver vi också ha expansionsutrymme och en flexibilitet, vilket vi absolut får här. Att tacka nej till ett kontrakt på grund av utrymmesbrist är inte något alternativ för oss.

Även säkerhetsaspekten lyfter han som en viktig del i upplägget.

– Det är väldigt mycket hysch-hysch kring det mesta av vad vi gör, exempelvis får det inte läcka ut något innan tv-serien eller filmen är officiell. Vi behöver kontinuerligt genomgå tester från våra kunder, och har extremt höga säkerhetskrav på oss. Hela vår verksamhet bygger på att vår data är så säker som bara möjligt, säger Daniel Rådén.

För IP-Onlys Sverige-vd Regina Donato-Dahlström är det en riktig prestigekund och hon säger att hon är superglad över samarbetet.

– Det är extremt kul att få jobba med ett så spännande företag som Important Looking Pirates, och kunna fortsätta följa med på den resa bolaget gör. Att våra datacenter håller så hög säkerhetsnivå att de lämpar sig för några av världens största produktionsbolag är också ett fantastiskt kvitto för oss.