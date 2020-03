Det är på Ikea Industry som klassiker som bokhyllan Ivar och många av köksluckorna tillverkas. Företaget är en del i den intrikata Ikeaväven och helägs av Inter Ikea – det bolag som står för Ikeas franchise-system: design och tillverkning.

Ikea Industry är inte ensamma om att tillverka åt Ikea, det finns fler, men företaget är världens största möbelproducent med sina 41 fabriker i åtta länder. Och nu tas klivet in i det som kallas industri 4.0.

Det hela föddes som en del av en ny strategi för ungefär tre år sedan där sådant som e-handel och ändrade kundbeteenden ska mötas med mer flexibilitet och mer personalisering och också mer anpassning till krav på specifika marknader.

Anders Liljewall är cdo på Ikea Industry.

– Det här är en kraftig digital satsning, den största vi gett oss in på, säger Anders Liljewall som är cdo på Ikea Industry.

– Vi är övertygade om att industri 4.0 kommer att omforma tillverkningsindustrin, oavsett bransch. Och då vill vi sitta i förarsätet i vår bransch.

Han vill inte prata om satsningen i termer av pengar men allt talar för att det handlar om en miljardsatsning under de närmaste åren.

Den fjärde industriella revolutionen handlar om att föra in ny teknik som gör att man kan samla in och dra nytta av data – som automatisering och internet of things.

Började med affärsystemet

Anders Liljewall beskriver satsningen som ett ”brainchild” kopplad till ett antal makrotrender – som sjunkande kostnader för hårdvara, utvecklingen av molnet och nya koncept på automationssidan.

– Det vi nu gjort är att försöka isolera vad av det som är vettigt för oss. Och vi har startat resan från ett hyfsat bra ställe där vi under fem år harmoniserat vårt affärssystem från ett fragmenterat landskap till en enda prydlig instans med ordning på masterdata, säger han.

– Vad som varit jätteviktigt för oss är att lösningen vi nu tagit fram ska kunna skala och införas repetitivt på alla enheter.

För Ikea Industry handlar det konkret om att sy ihop plattformar som plm-systemet som sköter produktlivscykelhanteringen och mes-systemet som styr tillverkningsprocesserna och koppla dem till affärssystemet högre upp i hierarkin.

Till det har man kopplat automatiserade lösningar i form av exempelvis den nya generationen industrirobotar.

– Tidigare har de klarat att flytta saker från höger till vänster. Nu gör vi dem lite mer medvetna genom att sätta en kamera på dem som styr hur de ska agera, säger Anders Liljewall.

Genom sensorer ute i fabriksmiljön samlas data in som kan skickas både uppåt och neråt mellan de olika plattformslagren. Historiskt har det handlat om en datapunkt på maskinerna där det gått att se om de är på eller av. Nu handlar det om 1 500 datapunkter på en enda maskin – vilket innebär att de måste vara väl beskrivna.

– Bara den masterdatadimensionen är en utmaning i sig.

Både moln och lokalt

Samtidigt som man nu samlar ihop mycket mera data i fabrikerna så är det inte bara att koppla allt till molnet. När det sprutar ut 60 köksluckor i minuten så kan inte systemen finnas fullt ut i molnet – fördröjningarna blir för stora förklarar Anders Liljewall. I stället krävs att man kombinerar datorkraft, processorkraft och lagringskraft lokalt och i molnet.

Det här är bara några exempel på komplexiteten i projektet. En annan utmaning är säkerheten framhåller Anders Liljewall.

– När vi kopplar upp fabriksgolvet till molnet innebär det en helt ny exponering och då måste vi möta det på ett intelligent sätt. Att ha det på agendan från början och arkitekturmässigt hela vägen är oerhört viktigt.

Ett område som visade sig ta mer kraft än vad man kanske räknat med har varit standardiseringsarbetet.

– Vi tror på att vara standardiserade och så lite modifierade som det bara går – hela vägen ner till den uppkopplade maskinen. Men utmaningen är att vi är rätt tidiga på det. Mycket av tillverkningsindustrin har vant sig vid att det finns standarder och protokoll högre upp i hierarkierna när vi integrerar – men ju mer du närmar dig fabriksgolvet desto mer omoget är det, säger Anders Liljewall.

Han beskriver hur det visserligen gått att koppla upp sådant som styr maskiner via plattformen för programmerbara styrsystem. Men det har existerat i ett vakuum ­– det har inte gått att koppla till systemen högre upp. Så där har Ikea Industry fått ha en dialog med maskinvaruleverantörerna för att tillsammans hitta lösningar.

– Men som världens största möbelproducent ankommer det lite på oss att ta ansvar för det här arbetet och vi räknar ju med att Ikeas andra leverantörer också kan dra nytta av det framöver.

Pilotinstallationen i den polska fabriken är tänkt att ge lärdomar inför den fortsatta utrullningen.

Rullas ut i Polen

Hittills har programmet som kallas MSF, manufacturing system of the future, börjat rullas ut på en av de största fabrikerna som ligger i Polen.

Fem sex plattformar sys ihop samtidigt som produktionen fortfarande rullar. Och den förflyttningen sker inte under en eller två helger utan den fasen startade före jul och förhoppningen är att det är färdigt framåt påsk. Produktionslinje för produktionslinje kopplas upp successivt.

– Det som är nytt för mig som jobbat med tradtionell it i många år är att det hela blir fysiskt på ett helt annat sätt på fabriksgolvet. Det finns begränsningar i produktionslokalen och det kan vara inplanerade driftstopp – det innebär att implementationen blir mer organisk än i kontorsmiljöer.

Fabriken har varit med i arbetet från början och är också ansvarig för implementeringen. Just att det inte trycks på uppifrån ser Anders Liljewall som en viktig del för att lyckas. En annan viktig del är att man haft med sig hr-avdelningen från start för att se vilka utbildningar som kan behövas och hur behoven ser ut när det ska rekryteras framåt.

– Det här berör operatörer, maskinförare, truckförare, packpersonal... traditionella roller som varit rätt så analoga tidigare blir digitala nu och då måste man adressera det kompetensgap som finns. Vi kan inte rekrytera alla de processingenjörer och sofistikerade dataanalytiker som behövs – vi vill använda våra egna medarbetare

Pilotinstallationen i den polska fabriken är tänkt att ge lärdomar inför den fortsatta utrullningen men man stannar inte upp något längre tag innan utrullningen fortsätter­ utan det finns redan en klar implementationsplan som löper ett par år framåt för att få med alla fabriker.

– En av våra historiska framgångar är att vi varit duktiga på skalekonomi, att göra stora volymer. Nu ska vi bli lika duktiga på mindre volymer som lämpar sig för kundernas specifika behov utan att kompromissa med kvalitet och pris, säger Anders Liljewall.

