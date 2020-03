Flera it-leverantörer har påverkats negativt av Coronavirusets utbredning – och såväl Apple som Microsoft och HPE har redan hunnit vinstvarna på grund av stängda fabriker och logistikproblem. Stora teknikkonferenser som MWC, Facebooks utvecklarkonferens F8 – och senast Googles I/O har ställts in.

Men det finns en kategori it-leverantörer som tvärtom märker av ett uppsving under den här turbulenta perioden: Leverantörerna av collaboration-teknik, eller samarbetsverktyg.

Det här märks på internationell nivå: Zoom som utvecklar mjukvara för videokonferensteknik och collaboration-leverantören Slack är två av få företag som börsrusat den senaste månaden: På en månad har deras aktiekurser gått upp med runt 30 procent på en annars sjunkande aktiemarknad.

Zoom har haft fler aktiva användare under de första två månaderna i år än vad de hade under hela förra året, enligt nyhetskanalen CNBC.

Mönstret går igen

Bland svenska leverantörer av samarbetsverktyg och mötesteknik är det tydligt att mönstret går igen också här.

Office Management levererar tjänster och lösningar för att effektivisera arbetslivet, där mötesteknik och lösningar för videokonferenssystem är en viktig del.

Vd:n Peter Uddfors säger att de absolut märkt av ett större intresse för mötesteknik efter coronavirusets utbrott och att det här förstärker en redan befintlig trend att fler vill möjliggöra distansarbeten och möten utan att människor träffas fysiskt.

Peter Uddfors.

– Vi kan både se en ökad användning av systemen som är i drift hos befintliga kunder och ett nytt intresse från företag som inte har tillräckligt bra mötesteknik, och som frågar om produkter och leveranstider, till exempel.

Peter Uddfors fortsätter:

– Men det här är ju kortsiktigt och kommer att blåsa över. Däremot sätter det här fokus på hela distansarbetet. Det är många som undviker att träffas fysiskt nu och då blir det här som ett stort pilotprojekt för att genomföra möten utan att träffas, med den teknik som finns.

– Då är det många som kommer att se distansarbetets fördelar och nackdelar. Vi tror ju att fördelarna väger över, i form av effektivitet, miljöaspekten, och det rent personliga perspektivet att man slipper vara borta från familjen eller sitta på flygplatser och vänta, för att genomföra möten och konferenser.

Startupföretaget Teemly beskriver sin lösning som ett virtuellt kontor och det är ett av de företag som tagits upp i startupgeneratorn Antlers nordiska program. Det är en desktop-app som möjliggör spontana konversationer mellan kollegor, med eller utan video, genom en ”push-to-talk-funktionalitet” (som fungerar ungefär som en walkie-talkie, alltså att man bara håller ner en tangent för att prata in i datorn). Tanken är att appen ska ge tillbaka kontorsinteraktionen på ett sätt som inte befintliga lösningar gör.

De håller nu på att testa sin lösning, men det är ännu inte klart när den ska lanseras. Vd:n Charlotte Ekelund berättar att företaget fått fler förfrågningar i sviterna av coronaviruset, och att de därför nu kommer att öppna upp testversionen för fler användare.

– Effekten vi har sett nu är att vi fått fler förfrågningar om när produkten är färdig och om folk kan få tillgång till den. Det är en följd av att coronaviruset medfört ett större behov av att arbeta hemifrån.

Faktorer som ökar efterfrågan

– Vi kan också se att de regler som införts för fysiska kontor i Asien nu också börjar implementeras i Europa, som till exempel att man inte får komma till det fysiska kontoret under två veckor om man varit i Italien, eller att bolag infört reserestriktioner. Det här är faktorer som ökar efterfrågan på ett virtuellt kontor som Teemly.

Charlotte Ekelund.

Analytiker tror att det här uppsvinget för collaborationverktyg kan få bestående effekt på hur företag använder sig av den här tekniken – i spåren av alla inställda konferenser.

– Coronavirusets utbrott kommer definitivt att leda till att it-organisationer ser över hur de stödjer distansarbete, säger Raúl Castañón-Martínez, senior analytiker på 451 Research till vår amerikanska systersajt Computerworld.

– Även om det redan fanns ett intresse, så kan det här fungera som en katalysator som snabbar på utrullningen av lösningar för att möjliggöra distansarbete, fortsätter han.

Och samtidigt som oron för coronaviruset får teknikjättar som Microsoft och Google att ställa in sina jättekonferenser – så verkar också dessa arbeta för fullt med att få ut sina videokonferenssystem.

Nyhetssajten The Verge skriver om att både Google och Microsoft under en begränsad tid framöver kommer att ge fri tillgång till deras mest stabila konferenssystem och samarbetsverktyg – som annars bara finns tillgängliga för enterprisekunder som vill göra det lättare för anställda att arbeta från hemmet.

Google arbetar också för att kunna erbjuda sina inställda konferenser via webben under året, skriver 9TO5Google. Även Adobe, Microsoft och Nvidia kommer att satsa på digitala konferenser under våren.

