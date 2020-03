En digital tvilling är en kopia av något ute i den analoga världen som kan användas till ett antal olika saker – som att simulera olika skeenden eller visualisera ett nuläge baserat på data i realtid.

Att skapa modeller av fysiska förlagor för att kunna köra simuleringar och testa är inget nytt. Metoden som digitala tvillingar bygger på utvecklades först av den amerikanska rymdstyrelsen Nasa som skapade fullskaliga attrapper av sina tidiga rymdkapslar som de använde på marken för att kunna diagnostisera de problem som uppstod uppe i omloppsbanan – efter hand gick man sedan över till digitala simuleringar.

Inom industrin har man använt den här typen av processimuleringar i 30 år men med sensorer som kopplar upp vår värld så har det tagit fart på fler områden.

2017 lyfte Gartner in digitala tvillingar i sin spaning över viktigaste tekniktrender. Och då pekade man framför allt ut just internet of things som en pådrivande faktor.

Forskningschefen Jan Burian på analysföretaget IDC beskrev det nyligen som den teknik som krävs för att lyckas när tillverkningsindustri, tjänsteleverantörer och it-leverantörer bygger ekosystem. När det går att visualisera alla processer och produktdata i realtid för alla intressenter i ekosystemet så skyndar det på produktutveckling, minskar tiden till marknad och förbättrar kundupplevelsen konstaterar han.

Och marknadsanalysföretaget Marketsandmarkets beräknar att marknaden kommer att växa kraftigt de närmaste åren – från ett värde på runt 3,8 miljarder dollar till 35,8 miljarder dollar 2025 – från runt 36 till 338 miljarder kronor. En snittökning med nästan 38 procent om året.

Används för stor produktion

I Sverige är det framför allt de stora tillverkningsföretagen och bilindustrin som använder digitala tvillingar enligt Cecilia Warrol, programchef för Produktion 2030 på Teknikföretagen.

– Det handlar framför allt om företag med stor produktionsvolym. Och eftersom mycket av vår konkurrenskraft ligger i att vi har flexibla produktionssystem där kunderna kan detaljstyra vad de vill ha så är det en bra idé för svensk industri, säger hon.

Cecilia Warrol.

– Då är det smart att använda ett digitalt system där den riktiga versionen är den digitala och ändringarna där rinner ut i det fysiska.

Förutom att den digitala tvillingen möjliggör flexibilitet i produktionen är underhåll ett annat tungt användningsområde i industrin – och det område där det används först. Det bygger på att maskinerna förser sina digitala tvillingar med data i realtid – som temperaturer, varvtal, bränsleförbrukning och liknande – och att felsökningen kan göras i den digitala varianten så att den verkliga maskinen inte behöver stoppas.

Genom att köra simuleringar i de digitala kopiorna kan man också förutse kommande underhållsbehov och förebygga kommande stopp.

De digitala tvillingarna jackar in i industri 4.0-konceptet och den generella digitaliseringen av svensk industri.

– Det man nu vill uppnå är att alla maskiner i en fabrik interagerar med varandra med molnet och med den digitala tvillingen samtidigt – och där är vi inte riktigt ännu, säger Cecilia Warrol.

Grund för hälsosamtal

Men industrin är långtifrån det enda området där digitala tvillingar blir en allt viktigare metod för att samla och visualisera data kring olika föremål. Det handlar inte ens bara om föremål – det kan också handla om våra kroppar.

Som CS skrivit om tidigare så har svenska forskare tagit fram datamodeller som bygger på personliga data från wearables och sjukjournaler, kliniska data och forskning om våra olika organ. I kombination kan det bygga våra digitala tvillingar där vi kan simulera hur olika dieter, motion eller läkemedel skulle fungera just för oss.

Tanken med det är att de ska kunna fungera som underlag för hälsosamtal enligt forskaren Gunnar Cedersund på Linköpings universitet som varit med och byggt upp datamodellerna.

– Jag ser den digitala tvillingen som en diskussionspartner som vi kan ha för att förstå oss själva och kanske också använda oss av när vi kommer hem från läkaren. För att bättre förstå oss själva och få en meningsfull analys när något händer och vi blir oroliga, säger han.

EU har högtflygande planer på att skapa en digital tvilling av hela vår planet. Tanken med det är att kunna simulera olika krisscenarier inte minst kopplat till den pågående klimatförändringen.

Används i stadsplanering...

Och i lite mindre skala börjar allt fler svenska städer titta på hur de kan använda sig av digitala tvillingar.

Charlie Gullström är arkitekt och forskare på KTH och forskningsinstitutet Rise med fokus på digitalisering för smarta hållbara städer. Hon är involverad i flera projekt där digitala tvillingar ingår.

– Visst är det ett modeord för något vi hållit på med länge – men jag ser det som positivt för genom att vi börjat kalla det digitala tvillingar så samlar vi forskare från olika områden och får anledning att jobba ihop. Och det är något som verkligen behövs inte minst för att klara klimatet.

Charlie Gullström.

Hon trycker framför allt på hur digitala tvillingar är ett sätt att visualisera information för människor.

– På KTH tänker vi ofta att teknik kan lösa allting men jag tror att det här handlar mycket om designaspekter och användbarhet – så att tvillingarna anpassas till olika kontexter. Det räcker inte att bara skapa exakta kopior, det blir inte automatiskt användbart. Snarare ska vi simulera framåt och använda AI för att lära av vår data så vi kan nå önskade framtidsscenarier. Och det handlar också om att kopplingarna mellan datakällorna blir allt mer intressanta.

Charlie Gullström berättar om projektet City as a Platform där KTH och Rise stödjer 18 kommuner att förbereda en öppen digital infrastruktur som kan hantera såväl sakernas internet som tvillingar. Tanken är att ta fram ett ”baspaket” för digitala tvillingar genom att samla ihop fastighetsdata, områdesdata, bygg- och planeringsprocesser och göra det transparent för medborgarna i en digital kopia.

– Det handlar ju till sist om att involvera medborgare i olika processer, säger hon.

– Nu när EU vill få fram 100 positiva energidistrikt blir till exempel tvillingar ett bra verktyg både för att visualisera energiannvändningen i fastigheter och skapa engagemang.

I Göteborg så används det för att fånga upp idéer om hur staden ska se ut men exempelvis Eskilstuna har gått längre och vill visualisera sensordata kring trafikflöde, luftpartiklar och annat som påverkar beslut i vardagen.

...och för mindre grannskap

Hon tror också mycket på att skapa parallella virtuella platser i mindre sammanhang – för grannskap eller enstaka hus. Sharing Cities Stockholm är ett av de projekt hon arbetar med är att ta fram en grannskapsportal baserad på en digital tvilling i Hammarby Sjöstad i Stockholm.

– Vitsen är att det ska bli en social mötesplats där man kan se realtidsdata om trafik, luft, parkeringsplatser, men också för att låna saker av varandra och boka lokaler för möten. Ett stöd för hållbara beslut i vardagen helt enkelt.

Men samtidigt som idéerna kring vad man kan använda digitala tvillingar till flödar och potentialen är stor så finns också hinder.

Två är särskilt tydliga – det ena är bristen på standarder och det andra är säkerheten. Säkerheten är avgörande både för vad man delar med sig på i en grannskapsportal och hur mycket information man samlar i samma plattform i industrin.

– Cybersäkerheten är det största enskilda hindret som gör att en del drar sig för att skapa digitala tvillingar där allt är integrerat, säger Cecilia Warrol.

