Det uppmärksammar nyhetssajten Bleeping Computer.

Microsofts globala försäljningschef JP Courtois uppgav i en tweet att Microsoft Teams nu finns tillgängligt gratis i sex månader för att ”stödja folkhälsan och säkerheten genom att göra distansarbete enklare”.

Google uppgav under veckan att de ger G Suite- och G Suite för utbildningskunder gratis tillgång till deras videokonferensfunktioner inom Hangouts Meet. Det innebär funktioner för möten med upp till 250 deltagare per samtal. Livestreaming för upp till 100 000 tittare inom en domän. Samt möjligheten att spela in möten och spara dem i Google Drive.

Det här är funktioner som i vanliga fall ingår i Enterpriseversionen av G Suite och G Suite Enterprise för utbildning, uppger företaget i uttalande. Nu kommer de att finnas tillgängliga utan extra kostnad för alla kunder fram till den 1 juli.

At Microsoft, the health and safety of employees, customers, partners and communities is our top priority. By making Teams available to all for free for six months, we hope that we can support public health and safety by making remote work even easier. https://t.co/e8aaocLzYD