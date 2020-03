I slutet av januari rullade Londonpolisen ut systemet LFR, live facial recognition. Det handlar om kameror som i realtid använder sig av ansiktsigenkänning och matchar personer som passerar med foton på efterlysta personer.

Men ännu imponerar inte systemet. Under en dag – 27 februari – skannades 8 600 personer vid Oxford Circus i London. De kollades av mot en lista på 7 292 eftersökta personer och ansiktsigenkänningen flaggade att åtta personer kunde stämma överens med någon av dem. Det visar siffror som polisen själv delat med sig av rapporterar The Register.

Det visade sig dock att sju av de flaggade inte stämde – fem av dem stoppades av polisen och två avfärdades som uppenbara felmatchningar. Den sista som stämde greps av polisen.

En talesperson för Londonpolisen säger till The Register att det alltid handlar om att en polis tar beslutet om att gripa någon – inte systemet.

– LFR är ett stöd för mänskligt beslutsfattande.

– LFR är ett stöd för mänskligt beslutsfattande.



This is a disaster for human rights, a breach of our most basic liberties & an embarrassment for our capital city.