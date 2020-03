I takt med att företagen digitaliseras allt mer växer också sårbarheten. I dag kan cyberkriminella köpa brott som en paketerad tjänst, exempelvis i form av utpressningsmjukvara, så kallad ransomware. Företagsspionage, bedrägerier och överbelastningsattacker är reella risker för alla organisationer.

Computer Sweden har de senaste veckorna skrivit om hur IOT-utvecklingen med alla nya uppkopplade prylar och trenden att allt fler organisationer vill bli mobila ställer ytterligare krav på säkerheten.

Det här kan tyckas vara en mörk utveckling, men det innebär också att efterfrågan på cybersäkerhet ligger konstant högt – och växer. Analysföretaget IDC har precis släppt sin senaste rapport om marknaden för digital säkerhetsutrustning – Security Appliance Tracker - och under fjärde kvartalet förra året ökade omsättningen för de här produkterna med 9,4 procent jämfört med motsvarande kvartal året före.

Det innebär att det handlades it-säkerhetsutrustning för 4,8 miljarder dollar under kvartalet.

Om man ser till försäljningen av antalet enheter ökade denna med 21 procent till 1,3 miljoner enheter.

Pete Finalle, senioranalytiker för säkerhetsprodukter på IDC, säger att tillväxten tog ytterligare fart under fjärde kvartalet.

Ser starka regionala trender

– Globalt är drivkrafterna just nu UTM, unified threat management (en enda säkerhetslösning som innefattar funktioner som skydd mot antivirus, skräppost och spionprogram, nätverksbrandväggar och dataläckageskydd). Men vi ser också starka regionala trender som driver tillväxten för brandväggar, framför allt i Asien och Mellanöstern.

Och även om det i Sverige ofta talas om de enade säkerhetslösningarna som skyddar mot olika sortsers hot, så var det den traditionella brandväggsmarknaden som växte allra starkast globalt under fjärde kvartalet, konstaterar IDC i den här rapporten.

Unified threat management är dock det största segmentet med 57,1 procent av hela marknaden för säkerhetsutrustning. Där var tillväxten 5,8 procent på ett år.

Även kategorierna webbsäkerhet och meddelandesäkerhet visar starka tecken på tillväxt, med en tillväxt på 6,8 procent respektive 24,6 procent.

De enda kategorierna där tillväxten var mindre under fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare var intrångsdetektering, hybrid VPN och IPSec-VPN. Totalt låg dock VPN-försäljningen still under perioden – då positiv tillväxt för SSL-VPN kompenserade för de andra delarna.

De fem största leverantörerna inom marknaden för säkerhetsutrustning var under fjärde kvartalet följande (marknadsandel inom parantes) enligt IDC:

1. Cisco (15,8 %)

2. Palo Alto Networks (13,4 %)

3. Fortinet (11,0 %)

4. Check Point (9,4 %)

5. Symantec (3,8 %)

Läs mer om it-säkerhet:

Säkerhetshålet Kr00k har lämnat miljarder mobiler och datorer öppna för avlyssning

Varning för gisslanprogrammet Snatch – kringgår antivirusprogrammen

Lita inte på någon – så blev zero trust den hetaste säkerhetstrenden