Det är inte bara världsbörserna som har det tufft i samband med osäkerheten kring coronavirus-pandemin, även kryptovalutorna har sjunkit massivt i värde.

Under torsdagen, efter att Donald Trump meddelat att USA skall införa reserestriktioner från Europa under en månad, dök New York-börsen med hela 10 procent. Kursen på Bitcoin följde strax efter och sjönk med 15 procent på bara 20 minuter, rapporterar Techcrunch.

Värdet på en bitcoin gick då från cirka 7250 dollar ner till 6160 dollar. Kryptovalutan har efter det fortsatt att ticka nedåt. I skrivande stund har bitcoin rasat i värde med 38 procent sett till det senaste dygnet.

Även andra populära kryptovalutor har sjunkit massivt i värde det senaste dygnet. Ethereum har gått ner med 28,3 procent, XPR med 23,2 procent och Bitcoin Cash med 31,1 procent.

