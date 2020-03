Beskeden avlöser varandra om hur olika delar av samhället påverkas av coronaviruset, och hur vi tillsammans måste jobba för att försöka hindra smittspridningen. För it-branschen är det också en allt annat än vanlig situation, när allt ställs på ända samtidigt som man strävar efter att allt ska flyta på som vanligt.

– Vi har gått ut med direktiv i olika omgångar och följer noga myndigheternas direktiv och uppmanar alla medarbetare att förhålla sig till de direktiven, säger Åsa Landén Ericsson, vd på konsultbolaget CAG Group.

Många valde att jobba hemma, men för ett konsultbolag är det samtidigt ett speciellt läge, då det inte bara är arbetsgivarens råd och rekommendationer som gäller, utan även kundernas.

Åsa Landén Ericsson.

– Vi anpassar oss efter kundernas rekommendationer och riktlinjer. Det måste vi göra. Än så länge har vi inte sett så stora konsekvenser. Men sedan har det varit en del företag som har hemförlovat sin personal. Det hände igår, konstaterar Åsa Landén Ericsson under fredagen.

Inga tydliga tecken på att affärerna går ner

Att det kommer att vara en orolig tid framöver råder det ingen tvekan om. Än så länge har dock inte Åsa Landén Ericsson sett några tydliga tecken på att affärerna har gått ner.

– So far so good, får man väl säga. Det går som sagt att jobba mycket på distans och det kommer en del uppdateringar av möten som skulle skett fysiskt, men som sker via Skype eller Teams eller på annat sätt istället, säger hon.

Vad som däremot kommer att märkas är den kommande planeringen för verksamheten.

– Som de flesta it-konsultbolag har vi haft konferensresor inbokade under våren. Där har resor blivit inställda, och vi planerar nog att ställa in några resor till.

På Gibon rekommenderade man under torsdagen att det är jobb hemifrån som gäller, och för gruppens vd Mia Åslander var fredagen full av olika distansmöten.

– Just nu blir det ännu viktigare än vanligt att vara nära våra kunder, men kanske inte just fysiskt. Vi pratar med kunderna och ser hur de ligger till och om de är förberedda. Har de preppat för att alla ska kunna jobba hemifrån? Vi försöker ha den dialogen för att se att alla är förberedda, säger hon och betonar vikten av att försöka jobba på som vanligt i en ovanlig situation.

Bra att se till att man är redo

– Det är viktigt att vi och våra kunder inte tappar för mycket fart, och det är extremt viktigt att inte samhället tappar för mycket fart. Om man har möjligheten att jobba hemma så finns alla lösningar för det, så det är bra att se till att man är redo.

Det finns dock tillfällen då kunden verkligen måste ha hjälp på plats, och då handlar det om att lösa det från situation till situation. Mia Åslander låter optimistisk om att de situationerna kommer att gå att lösa.

– Det är viktigt att tänka på att man inte föreslår ett fysiskt möte. Vissa kunder behöver på platsen-hjälp. För oss har det funkat bra hittills. Det finns en viss typ av support man kan göra via fjärrstyrning. Man får försöka vara lite kreativ för att fortsätta kunna hjälpa kunderna.

För en stor del av branschen går det alltså att jobba hemma, men hemjobb funkar inte för alla. Det gäller inte minst i distributörsledet.

Claus Fleischanderl.

– Vi har till exempel lager och support som måste vara igång, och som behöver vara på plats. Men målsättningen är givetvis att hålla så många som möjligt hemma, för att inte alla ska bli sjuka samtidigt. På säljavdelningen kan man jobba hemma på ett annat sätt och möten med leverantörer kan tas på distans. Oftast ha leverantörerna själva restriktioner för vad som gäller nu också, säger Claus Fleischanderl, säljchef på tillbehörsdistributören Despec om hur arbetet har förändrats de senaste veckorna.

– Vi gör vad vi kan. Vi har även en hämtlagerfunktion i vanliga fall, men där har vi temporärt stängt.

Vana att brottas med det varje dag

Han konstaterar också att mycket av arbetet handlar om att bemöta personalen, och den oro som finns där. När det gäller tillgången på produkter kan det också komma att bli en utmaning längre fram, men när det handlar om logistik, tillgänglighet och varuförsörjning är distributörerna vana att brottas med det varje dag.

– Vi jobbar med de här sakerna hela tiden, säger Claus Fleischanderl.

Varuförsörjningen kan så klart komma att påverkas rejält framöver. I sådana lägen är det inte sällan som det förekommer hamstring på samma sätt som vi ser i andra delar av samhället.

Hur jobbar ni för att förhindra det?

– Om det är någon som till exempel vill köpa toner så har Despec och de flesta stora tillverkarna inarbetade rutiner för det. Om det plötsligt skulle komma en avvikande jätteorder på ett specifikt märke så finns det en process hos oss och många av våra leverantörer som säger ifrån att det avviker från det normala mönstret.

