För två år sedan tog Seppo Kuula över som koncernchef på Enfo, som då fortfarande bestod av ett antal nischade specialistbolag, gärna med ett z någonstans i namnet. Att leda en så spretig verksamhet var uppenbarligen inget han var särskilt sugen på. ”Det påminner lite om Pulp Fiction, men utan slutscenen. Det är väldigt svårt att förstå hur det hänger ihop om man inte sett den”, sade han till Computer Sweden i samband med att han klev på sitt uppdrag.

Nu två år senare visar han hur slutscenen ser ut. För under de två senaste åren har verksamheten stöpts om och specialistbolagen har integrerats ett efter ett för att idag verka under ett sammanslaget Enfo, som nu utgörs av tre operativa bolag istället, Enfo Oyj, Enfo Sweden och Enfo Pointer.

– Det var kring tio olika bolag i Sverige och några i Finland. Mitt jobb då var att samla alla inom samma bolag och det har gått bra. Vi fick ihop det, säger han.

Alla som var vana vid att jobba på sitt eget sätt i respektive bolag var inte lika förtjusta, och inledningsvis blev det också en hel del avhopp. Men antalet avhopp har sedan dess minskat, och idag ligger det enligt Seppo Kuula på en bra nivå.

"Vi blir snart Nordkorea"

– Vi hade 2,5 procent som lämnade oss per månad då. Men under 2019 var vi nere på 1 procent per månad, och det är under snittet i it-branschen. Kan vi bara bli ännu lite bättre så blir vi snart Nordkorea där ingen ser några problem och lämnar oss, säger han.

Efter att grunden var byggd och man gått från en herrans massa bolag till tre så handlade 2019 om att fokusera på lönsamhet, och tittar man på siffrorna så är det inga gigantiska marginaler, men det är svarta siffror och under 2019 var man ett av de it-konsultbolag där pilarna faktiskt pekade åt rätt håll.

– Under 2018 behövde vi se till att vi hade en hållbar verksamhet, under 2019 fokuserade vi på lönsamhet och nu under 2020 ska vi fokusera på tillväxt, säger han och kommenterar årssiffrorna.

– Vi hade 121,5 miljoner euro i omsättning och 9,4 miljoner euro i ebitda. Det är helt okej. Under slutet av året växte det och ebitda-marginalen närmade sig 10 procent.

Han är dock medveten om att det krävs fortsatt hårt arbete när lönsamheten ska bibehållas och man nu går in i tillväxtåret.

– Företag kommer inte att växa bara för att jag säger det. Det måste finnas en tydlig plan för det.

För Enfo är två tydliga drivkrafter två nyligen utökade partnerskap, med SAP och Tibco.

– För SAP köpte vi finska Solteiqs ERP-verksamhet i december. Vi hade den expertisen i Sverige men inte i Finland, och det är ett område vi vill satsa på.

Den andra delen är Tibco, där ett nytt samarbetsavtal tecknades i januari.

– Vi blir exklusiv återförsäljare för dem i Norden och Baltikum. Deras lösningar är kompatibla med olika molnplattformar och det ligger helt i linje med vår strategi att ta affärskritiska it-miljöer från on-premise till hybrid miljö.

Det är alltså i företagens affärskritiska data som det nya Enfo kommer ha sin huvudverksamhet.

– Vi ska hantera affärskritisk data, inte bara jobba med fancy digitaliseringsprojekt. Där vill vi vara nummer ett och agera plattformsoberoende i olika moln och datacenter. De stora integratörerna vill inte ha uppdragen att göra det. För dem är status quo bra, konstaterar Seppo Kuula.

Vill vara nummer ett

– Världen är multicloud. Det kommer aldrig bara att finnas ett enda moln. Antagandet är att ett medelstort företag i snitt använder sex olika molnplattformar, så crossplatform är verkligen crossplatform och där vill vi vara nummer ett, och där är samarbetet med Tibco en viktig del.

När det gäller valet av publik molnleverantör har Enfo tydligt uttryckt att man vill jobba med alla, och Seppo Kuula säger att till exempel AWS, Microsoft och Google alla har sina styrkor. Dessutom har Enfo ett tätt samarbete med IBM, där köpet av Red Hat passar deras strategi som hand i handske.

– Ungefär 30 procent av traditionella affärssystem utgörs av IBM-teknik. Deras köp av Red Hat visar att vi är helt rätt ute med att integrera de olika molnen.

Vilka skulle du säga är era värsta konkurrenter?

– Bolag som CGI, Tieto och Accenture är de enda som har den här expertisen kring affärskritisk data, men de vill inte komma dit förrän de behöver. De behåller gärna priset på det som redan finns installerat sedan 20 år tillbaka. Även om de vet vad som behöver göras så behöver de inte göra det, utan de pratar ner det istället. Det sporrar oss och det är till vår fördel.

Så de har varit lite fat and happy som man brukar säga?

– Ja, men kanske inte happy.

Idag står den svenska delen av Enfo för 57 procent av omsättningen och resten i Finland. Totalt har man runt 900 anställda och 200 underkonsulter. Och det är inte bara en massa specialistbolag man har lagt ner under resans gång.

– Vi har kapat bort de delar där vi inte tjänar pengar. Under 2019 stängdes till exempel vårt datacenter i Karlskrona ner.

På dig låter det inte som att du saknar de tidigare specialistbolagen?

– Små bolag kan ha väldigt skarpa erbjudanden, och på det sättet kan du vara ledare i en väldigt smal marknad. Men då måste du ha en väldigt stor marknad för att kunna växa. Om du är mer generalist kan du göra väldigt mycket mer affärer på en kund. Idag har vi gott om utrymme att växa i Sverige och Finland. Och vi ska bli mer nordiska. Tack vare Tibco får vi nya kunder i Danmark och Norge.

Så hur ser du att Enfos 2020 kommer bli?

– Vi slåss mot integratörer med stor legacy. Det är från dem vi tar affärer, och de är de enda som kan det vi gör. Det är vackert. Z-bolagen hade aldrig möjlighet att slåss mot de bolagen, men nu kan vi möta dem och vara en viktig aktör.

Räknar med en del avhopp

Att de två konkurrenterna Tieto och Evry nu är på väg att slås samman är inte heller något han verkar allt för missnöjd med. Och han räknar med att det kommer att ske en del avhopp.

– Exakt. Det är inte lätt att integrera och det sker alltid en massa avhopp. Att CGI köpte Affecto var också en bra sak för oss. Antalet personer hos oss som varit på Affecto kan räknas i tiotal.

Med 2018 i färskt minne vet Seppo Kuula att avhopp av nyckelpersoner kan slå hårt. Att ha vassa rekryterare har varit en viktig del för honom i byggandet av det nya Enfo.

– Idag måste rekryteringen ses som lika viktig som försäljningen. Under 2018 var avhopp verkligen ett problem. När du förlorar duktigt folk är det jobbigt. För om du förlorar duktiga människor är det stor risk att du förlorar kunder också, säger han och fortsätter:

– Vi har lärt oss att rekrytera rätt personer och vi har satsat stort på att anställa rekryterare. Förra året anställde vi nästan 180 personer och i år siktar vi på mellan 150 och 200 i Sverige och Finland.

