Mitt i coronakrisen och den plötsliga boom för distansarbete som den fört med sig – så firar Microsofts samarbetsverktyg Teams tre år. Och lagom till detta presenterar Microsoft en mängd nya uppdateringar för det här verktyget.

Här är nyheterna:

Brusreducering i realtid.

Detta för att minimera störande ljud i bakgrunden och så att deltagarna bättre ska kunna höras vad som sägs i diskussionerna.

Räck-upp-handen-funktion.

Under möten där en grupp sitter i samma och andra ringer in från olika platser kan det vara svårt för de externa deltagarna att komma in i diskussionen, och det är detta som räck-upp-handen-funktionen adresserar. Med denna kan alla deltagare visa att de har något att säga.

Integration med huvudmonterade enheter.

Genom en ny integrering mellan Teams och Realwear HMT – 1 ska fältarbetare få tillgång till information och kommunicera trådlöst med externa experter på arbetsplatsen. Industriarbetare behöver kommunicera och samarbeta effektivt samtidigt som säkerheten bibehålls, förklarar Microsoft i presentationen.

Ny bokningsapp.

Microsoft har tidigare berättat om den här nya funktionen, som består av en bokningsapp som gör det enkelt att schemalägga, hantera och genomföra virtuella bokningar.

Flytta ut chattar.

Snart kommer användare också kunna flytta ut chattar till separata fönster. Syftet är att man ska kunna strömlinjeforma sitt arbetsflöde och enklare förflytta sig mellan konversationer.

Stöd för offline och låg brandbredd.

Detta ska göra att användare kan läsa chattmeddelanden och svara på dem även utan internetuppkoppling. På det sättet ska dialoger kunna hållas igång under arbetsdagen oavsett var deltagarna befinner sig.

Nya certifierade enheter.

Microsoft meddelar också att de utökar ekosystemet för Teams-enheter. Nya enheter certifieras för applikationen. Yealink VC210, som nu finns tillgängligt för allmänheten, är den första samarbetsprodukten certifierad för Teams, och sammanför högtalare, mikrofoner, kamera och Teams-appen och skapar en mötesupplevelse för mindre konferensrum som dessutom är enkel att installera och hantera.

Microsoft uppger också att Teams-appen haft ett enormt uppsving i användande under de senaste veckorna. På en vecka ökade antalet dagliga användare med 12 miljoner eller 37,5 procent.

Den 18 mars hade Teams 44 miljoner användare. Den 11 mars var den siffran 32 miljoner. Och för ytterligare jämförelse: I november rapporterade Microsoft att Teams hade 20 miljoner dagliga användare.

